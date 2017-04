SVAR: USA har sendt hangarskipet Carl Vinson og en rekke andre krigsskip i retning den koreanske halvøyen, som et svar på de nylige rakettestene fra Nord-Korea. FOTO: Jo Jung-ho, Yonhap / AP / NTB scanpix

Nord-Korea varsler atomangrep ved provokasjon

Samtidig som USAs krigsflåte fortsetter i retning Korea-halvøyen, varsler Nord-Korea at det er rede for et atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon.