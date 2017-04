Nord-Korea lyktes ikke i en ny missiloppskyting, ifølge Sør-Koreas forsvarsdepartement. USA opplyser at missilet eksploderte like etter oppskyting.

– Landet forsøkte å avfyre et missil fra østkysten, nær Sinpo i Sør-Hamkyong-provinsen, men vi mistenker at testen mislyktes, sier departementet i en uttalelse søndag.

Departementet analyserer testen for ytterligere informasjon. Dave Benham ved USAs kommandosentral i stillehavsområdet bekrefter at Nord-Korea forsøkte å avfyre et missil.

– Missilet eksploderte nesten øyeblikkelig, sier han.

Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement, opplyser at USA samarbeider med allierte i Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerheten.

Det er ikke kjent hvilket type missil som ble forsøkt skutt opp.

Viste muskler

Rakettesten kommer dagen etter at Nord-Korea holdt en stor militærparade i hovedstaden Pyongyang for å markere fødselen til landets grunnlegger Kim Il-sung, bestefar til dagens leder Kim Jong-un.

Under paraden ble det vist fram nær 60 missiler, inkludert det som mistenkes å være ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter.

Nord-Koreas mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland.

–Bekymrende

Det er bekymringsfullt at Nord-Korea nok en gang har forsøkt å sende opp et missil under en våpentest, heter det fra den britiske regjeringen etter at USA bekreftet meldingen om rakettesten fra sørkoreanske myndigheter.

– Vi har vært her før, og vi fortsetter å følge situasjonen, sier utenriksminister Boris Johnson i en uttalelse.

Testen skjedde samme dag som USAs visepresident Mike Pence ankommer Sør-Korea for samtaler om situasjonen på halvøya. USA har 30.000 soldater i Sør-Korea, og han er ventet å ta opp spørsmål rundt rakettforsvarssystemet THAAD, som nylig ble utplassert i landet.

Mulig atomtest i emning

Situasjonen på Koreahalvøya har vært svært anspent den siste tiden. Blant annet har Nord-Korea varslet en ny atomprøvesprengning og sagt at landet er klar for krig, mens USA har sendt marinefartøy med kurs mot det isolerte diktaturet.

USAs president Donald Trump har ikke kommentert den mislykkede oppskytingen, men han er oppmerksom på at den har funnet sted, sier forsvarsminister Jim Mattis.

– Presidenten har ingen ytterligere kommentarer, legger han til.

Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.

Også tidligere har Nord-Korea skutt opp raketter fra kystbyen Sinpo. Tidligere denne måneden ble et ballistisk missil skutt opp fra området, kun dager før et møte om den økte spenningen i regionen mellom USA og Kinas presidenter.

