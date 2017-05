Nord-Korea foreslår at USA erstatter dagens våpenhvileavtale for Koreahalvøya med en permanent fredsavtale.

–Trump-administrasjonen bør innføre ny politikk overfor Nord-Korea for å sikre varig fred på Koreahalvøya, sa Nord-Koreas viseambassadør til FN, Kim In-ryong, under en pressekonferanse i New York fredag.

Han sa imidlertid ikke noe om hvordan USA kan gjøre dette på egen hånd.

Tidligere denne uken fordømte FN sikkerhetsråd nok en gang nylige rakettoppskytninger fra Nord-Korea og diskuterte samtidig tøffere sanksjoner.

Ambassadøren hevder at den seneste rakettesten var å regne som selvforsvar. Samtidig avviste han anklager om at Nord-Korea var involvert i det massive cyberangrepet som rammet 150 land i forrige uke.

–Det er typisk USA å starte en bråkete anti-Nord-Korea-kampanje, sa han.

Våpenhvileavtalen for Koreahalvøya ble undertegnet i 1953. Selv om kamphandlingene stanset etter dette, er Nord- og Sør-Korea teknisk sett fortsatt i krig. Nord-Korea har flere ganger truet med at de vil trekke seg fra avtalen.