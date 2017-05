Nord-Korea bekrefter at landet har sendt opp en mellomdistanserakett og understreker at våpenet nå er klart for bruk i kamphandlinger.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at Nord-Koreas leder Kim Jong-un overvar den vellykkede rakettesten, som har satt i gang en ny runde med internasjonal fordømmelse og trusler om tøffere FN-sanksjoner.

Raketten som ble testet heter Pukguksong-2 og er en landbasert versjon av Nord-Koreas ubåtraketter.

–Med stolthet kunne Kim Jong-un konstatere at rakettens treffsikkerhet er svært nøyaktig og at Pukguksong-2 er et svært vellykket strategisk våpen som han godkjenner for bruk, opplyser KCNA.

Raketten ble skutt opp fra et område nær Pukchang i provinsen Sør-Pyongan, nord for hovedstaden Pyongyang, og fløy østover i rundt 500 kilometer over Japanhavet, heter det i en melding fra Sør-Koreas forsvar.

Sør-Koreas president Moon Jae-in innkalte regjeringens sikkerhetsråd til møte for å diskutere oppskytingen, opplyser kontoret hans.

– Sør-Korea og USA analyserer oppskytingen for å få ytterligere informasjon. Vår militærledelse følger nøye med på militæraktivitetene i Nord-Korea, på utkikk etter eventuelle flere tegn på provoserende handlinger, og vi står klar til å handle, heter det i meldingen fra hæren i Sør-Korea.