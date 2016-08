Til sammen ni mennesker ble drept i torsdagens angrep mot en populær strandrestaurant i Somalias hovedstad Mogadishu, opplyser myndighetene.

- Ni mennesker, blant dem to al-Shabaab-medlemmer, ble drept i angrepet, sier en talsmann for myndighetene i Mogadishu, Abdifatah Halane, fredag morgen.

- Alle angriperne er skutt og drept, og restauranten er nå under full kontroll av somaliske regjeringssoldater. Ni personer ble drept i terrorangrepet, fem av dem sivile, to fra sikkerhetsstyrkene og de siste to var opprørere som sto bak angrepet. Videre ble to sivile såret, utdyper distriktets politisjef Abshir Bishaar.

Den ytterliggående opprørsgruppen al-Shabaab, som har tilknytning til al-Qaida, tok torsdag kveld på seg ansvar for angrepet på strandrestauranten Banadir, nær bystranden Lido. Angriperne utløste først en bilbombe før de begynte å skyte mot sikkerhetsstyrker som kom til stedet. Opprørerne kastet også granater mot sikkerhetsstyrker som forsøkte å sperre av området.

Strandrestauranten er populær blant unge mennesker og ansatte i regjeringsapparatet.

I slutten av januar ble minst 20 mennesker drept i et bilbombeangrep mot et hotell og en restaurant på den samme Lido-stranden.