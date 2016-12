Nevøen til mannen som er mistenkt for å stå bak angrepet på et julemarked i Berlin, er pågrepet i Tunisia. Han sier onkelen ba ham slutte seg til ekstremistgruppa IS.

Anis Amri, som er mistenkt for å ha kjørt et vogntog inn i et julemarked i Berlin, skal ha bedt nevøen om å sverge troskap til IS.

Det har nevøen sagt i avhør etter at han ble pågrepet i Tunisia fredag, ifølge en uttalelse fra landets innenriksdepartement.

Nevøen har innrømmet at han har vært i kontakt med onkelen, som også skal ha sendt ham penger slik at han skulle kunne reise til Tyskland.

Kilder i den tyske etterretningstjenesten sa tidligere i uka at den mistenkte hadde kontakt med imam Abu Walaa, omtalt som «IS’ nummer én i Tyskland», og som i november ble pågrepet av tysk politi.

I tillegg til nevøen ble to andre menn pågrepet i Tunisia samme dag. De tre er mellom 18 og 27 år, og tunisiske myndigheter melder at de skal være medlemmer av et ekstremistisk nettverk.

Syv tyske blant de drepte

En talsperson for Tysklands føderale politi sier at syv tyskere er blant de drepte i angrepet mot julemarkedet mandag.

De andre drepte er en italiener, en tsjekker, en ukrainer, en israeler og en polsk borger.

Tysk politi opplyser at ingen barn er blant de drepte, men vil foreløpig ikke gå ut med mer informasjon.

Tyske myndigheter sier at tilstanden er livstruende for flere av de 48 personene som ble såret i angrepet.

Fakta: Terrorangrepet i Berlin Et vogntog kjørte rett inn i en folkemengde på et julemarked på Breitscheidsplatz i Berlin i 20-tiden mandag 19. desember. Tolv personer ble drept og 48 såret, flere av dem alvorlig. Vogntogets polske sjåfør ble funnet drept i lastebilen. Han var knivstukket og skutt. I førerhuset ble det funnet identitetspapirer og fingeravtrykk som tilhørte den 24 år gamle tunisiske asylsøkeren Anis Amri. Amri ble skutt og drept av italiensk politi utenfor Milano fredag. I en video publisert av Amaq, talerøret til IS, sverger Amri troskap til den ytterliggående islamistgruppen og lover å hevne vestlige flyangrep i Syria og Irak.

«Mest sannsynlig» alene

Amri ble skutt og drept i utkanten av Milano natt til fredag.

Tyske myndigheter startet fredag arbeidet med å avdekke hvorvidt Amri hadde noen medsammensvorne i planleggingen eller utførelsen av angrepet han er mistenkt for å stå bak, opplyste den tyske riksadvokaten.

Julaften sier en italiensk antiterror-tjenestemann at Amri hadde «alle kjennetegnene til en som var på flukt alene» da han ble skutt av politimenn natt til fredag, ifølge CNN.

Ifølge tjenestemannen så det ut til at Amri hadde hatt hastverk da han pakket sakene sine, og han hadde med seg litt over tusen euro i kontanter da han ble stoppet.

Amri skal ha hatt på seg tre bukser utenpå hverandre, og hadde ikke med seg mobiltelefon eller identitetspapirer.

Fakta: Anis Amri (24) 24-årige Anis Amri, en asylsøker fra Tunisia, er mistenkt for å stå bak angrepet i Berlin. ID-papirene hans ble funnet i lastebilen som ble kjørt inn i en folkemengde ved et julemarked i Berlin mandag, da tolv mennesker ble drept. Han ble betegnet som bevæpnet og potensielt farlig. Amri har et kriminelt rulleblad i hjemlandet sitt, der han har vært pågrepet flere ganger i forbindelse med narkotikarelatert kriminalitet. 24-åringen ankom Italia for flere år siden og ble bosatt på et hjem for mindreårige asylsøkere på Sicilia. Ifølge noen medier ankom han i 2011, andre skriver at han kom for syv år siden. Under oppholdet begikk han flere lovbrudd, blant annet ildspåsettelser, ifølge avisen La Stampa. Han havnet i fengsel, og skal ifølge italienske medier ha tilbrakt fire år bak murene. Han ankom Tyskland i 2015, der han søkte asyl i april i år. Han hadde fått avslag på asylsøknaden og skulle deporteres. Det midlertidige passet han skulle reist tilbake til Tunisia på, ankom Tyskland onsdag, to dager etter angrepet i Berlin. Kilder i etterretningstjenesten sier at den mistenkte hadde kontakt med imam Abu Walaa, omtalt som «IS’ nummer én i Tyskland», og som i november ble pågrepet av tysk politi. Amri har vært under politiovervåking fra mars til september, men politiet skal kun ha funnet bevis for at han solgte narkotika i en park i Berlin. Opplysningene ble sendt videre til en annen enhet. Siden november har tyske myndigheter vurdert Amri som en mulig trussel. Telefonen hans ble angivelig avlyttet av politiet i Nordrhein-Westfalen. I begynnelsen av desember forsvant han plutselig fra politiets radar. Kilder: Påtalemyndigheten i Tyskland, DPA, Reuters, BBC, AFP, NTB

Daniele Bennati / AP / Scanpix

Høyrepopulister på fremmarsj

Støtten til det høyrepopulistiske partiet AfD har økt til mer enn 15 prosent på en meningsmåling etter terrorangrepet i Berlin.

I målingen fra Insa som publiseres av avisen Bild lørdag, går Alternativ for Tyskland (AfD) frem med 2,5 prosentpoeng sammenlignet med forrige uke.

Oppslutningen er den høyeste innvandringskritiske AfD har notert på meningsmålingene så langt i år.

Statsminister Angela Merkels konservative parti CDU går samtidig tilbake 1,5 prosentpoeng til 31,5 prosent. Regjeringspartneren, sosialdemokratiske SDP, får 20,5 prosents oppslutning, en nedgang på ett prosentpoeng.

Målingen ble utført mellom onsdag og fredag blant over 2000 stemmeberettigede tyskere.

– Har tatt rett mann

Tysk politi sier de er sikre på at mannen som drepte tolv mennesker på et julemarked i Berlin mandag, var tunisieren Anis Amri. 24-åringen hadde fått avslag på asylsøknaden og skulle sendes ut av landet.

Mannen, som hadde vært under overvåking av tysk politi så sent som i september på grunn av mistenkte bånd til jihadister, ble drept av italiensk politi fredag.

Umiddelbart etter massakren, og før det var fastslått at en asylsøker var hovedmistenkt, anklaget AfD Merkels og hennes liberale grensepolitikk for å utgjøre en alvorlig sikkerhetstrussel for Tyskland.