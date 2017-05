Hundrevis av mistenkte pedofile er blitt pågrepet eller dømt i kjølvannet av en operasjon fra FBI og Europol mot en av verdens største nettsider for overgrepsbilder.

FBI og det amerikanske justisdepartementet iverksatte i januar 2015 en omfattende aksjon mot medlemmer av et nettsted for overgrepsbilder, som hadde en brukerbase på nærmere 150.000, etter at hovedadministratoren ble pågrepet i 2014.

Tidligere denne uken ble hovedadministratoren dømt til 30 års fengsel i USA, og i en felles pressemelding fredag opplyser FBI og Europol at 870 personer så langt er pågrepet eller dømt rundt om i verden i forbindelse med «Operation Pacifier».

Brukerne av nettstedet, som var gjemt i såkalte darknet, fikk enkel tilgang til store mengder materiale som viste seksuelle misbruk mot barn. Europol identifiserte en rekke overgripere fra materialet på nettsiden, noe som førte til 368 pågripelser i en rekke europeiske land.

I tillegg har Europol identifisert over 250 ofre basert på materialet fra nettstedet. Flere av disse har blitt reddet fra overgripere.

Aksjonen betegnes som en av de største og mest kompliserte etterforskningene på dette området. Kritikere mener FBIs etterforskning har vært juridisk tvilsom, i lys av at de først beslagla nettsiden og dens server og deretter opererte den flere uker etterpå mens de hacket brukernes datamaskiner ved hjelp av virus.

Etterforskningen pågår fortsatt.