President Donald Trumps svigersønn og rådgiver, Jared Kushner, etterforskes nå i forbindelse med anklagene om Russlands påvirkning av presidentvalget i fjor.

Spesialetterforsker Robert Mueller ser nå ifølge Washington Post på Kushners finans- og forretningsforbindelser.

Etterforskningen har stort sett handlet om Russlands eventuelle innblanding i presidentvalget, og om Trumps kampanje har samarbeidet med Kreml.

– Utilgivelig og ulovlig

Denne uken har det blitt kjent at Mueller nå undersøker om Trump var personlig involvert i Russland-saken.

I januar kunne tidligere FBI-sjef James Comey forsikre Trump om at presidenten personlig ikke var en del av etterforskningen. Men rett etter at han ble sparket av Trump, har anonyme tjenestemenn sagt at det har endret seg.

Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.

– FBI-lekkasjen med informasjon om presidenten er opprørende, utilgivelig og ulovlig, sa Mark Corallo, en talsmann for Kasowitz.

– Heksejakt

– De fant på en falsk historie om hemmelig samarbeid med Russland, fant null beviser, så nå satser de i stedet på at jeg hindret etterforskningen av den falske historien. Pent, skrev Trump på Twitter.

– Dere er nå vitne til den største heksejakten i Amerikas politiske historie – ledet av noen svært dårlige og konfliktsøkende mennesker! fortsatte han i en ny Twitter-melding.

Fredag morgen kom også nyheten om at visepresident Mike Pence har ansatt egen advokat i forbindelse med saken.

Det forventes at flere i Det hvite hus vil bli kontaktet av Muellers etterforskere.