Etter terroren i Manchester vil det bli enda mer oppmerksomhet rundt sterkt lederskap i de to siste ukene i den britiske valgkampen, tror eksperter.

– En overskrift på de to siste ukenes valgkamp tror jeg blir lederskap i terrorens tid. Det er grunn til å tro at det blir samling om Theresa May og hennes mantra om et sterkt og stabilt lederskap, sier førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo til NTB.

Per Edgar Kokkvold har fulgt britiske valg siden 1970, også han tror at de to siste ukene i valgkampen kommer til å bli en kamp om hvem som er den beste lederen av Labours Jeremy Corbyn og de konservatives Theresa May. Valgkampen ble satt på vent da terroren i Manchester rammet mandag kveld, men var i gang igjen fredag.

– Jeg tror det avgjørende de to neste ukene blir i hvilken grad de konservative klarer å skremme velgerne med hvor farlig en regjering ledet av Corbyn vil bli, sier Kokkvold.

Tar innpå

Nettopp opposisjonsleder Jeremy Corbyns skjebne har det vært mye snakk om i valgkampen. De konservative gikk inn i valgkampen med en svært solid ledelse, og det er blitt spekulert heftig på om Corbyn vil overleve som leder dersom Labour gjør et dårlig valg. Parlamentsvalget 8. juni blir det første Corbyn går inn i som Labour-leder. Han ble valgt til leder etter at Ed Miliband trakk seg etter valget for to år siden.

Corbyn har hele tiden stått fast på at han fortsetter som leder uansett valgresultat, og de siste par ukene kan han glede seg over markant fremgang på meningsmålingene. I en måling fredag fikk Labour 38 prosents oppslutning, mot de konservatives 43 prosent, en ledelse for statsminister Theresa Mays parti på bare 5 prosentpoeng. Da valgkampen startet midt i april, viste målingene en avstand mellom de to partiene på over 20 prosentpoeng.

– Skulle fredagens måling bli valgresultatet, noe jeg ikke tror, er inndelingen i valgkretser slik at de konservative vil tape seter i Parlamentet og vil få et flertall på bare to. Mens flertallet var på 17 da May skrev ut nyvalg, sier Kokkvold.

Overrasket

Han er overrasket over at de konservative går tilbake på den første målingen etter terroren, men tror forklaringen er at resultatet først og fremst er et utslag av usikkerheten May har klart å skape den siste uken rundt partiets eldrepolitikk. De konservative har skapt usikkerhet blant annet om hvor mye private må betale for pleie.

– Eldrepolitikken har skadd de konservative voldsomt. May har fått skadd sitt renommé som en sterk og stabil leder etter å ha måttet gjøre helomvending. Det er med humor sagt at det er første gang et parti har brutt valgløftet før valget, sier Kokkvold.

Interessant i nord

Brexit forsvant forholdsvis raskt ut av valgkampen i Storbritannia, og de siste ukene har den vært dominert av innenrikspolitiske spørsmål.

– Det har vært med å skape fremgangen vi har sett for Labour, mener Øivind Bratberg.

Han tror Corbyn sitter trygt dersom det ikke blir et katastrofevalg for partiet.

– Og det ser det jo ikke ut til å bli. Tvert imot tyder det jo på at Labour kommer til å gjøre det bedre enn under forrige valg, sier Bratberg.

Under valget i 2010 endte Labour på 30,4 prosents oppslutning, mens konservative med 36,9 prosent fikk rent flertall i Underhuset.

Bratberg sier det interessante ikke bare er hvor stor oppslutning Labour får, men om de klarer å holde på representantene i sine tradisjonelt sikre valgkretser først og fremst nord i England.

Mer effektiv

For bare en uke siden spådde Per Edgar Kokkvold i en kronikk i Aftenposten en klar valgseier for statsminister Theresa May. Nå er han ikke så sikker lenger.

– Jeg tror de konservative vil vinne, men hvor stort tør jeg ikke spå noe om nå. Alt er veldig usikkert. Det kommer til å bli et veldig kjør mot Corbyn og hans nærmeste medarbeidere. Det er jo den ytterste venstrefløyen i Labour som styrer nå, så det skal bli spennende å se hvor dette bærer hen, sier Kokkvold, akkurat hjemkommet fra en uke i Storbritannia for å følge valgkampen.

Han tror en av hovedgrunnene til Labours fremgang er at britene har sett Corbyn fra en annen side.

– De har sett Corbyn fra hans mer effektive side i valgmøter og i gatene, hvor han fremstår som en lagt mer effektiv politiker enn i Parlamentet. I Parlamentet har han stort sett gjort en veldig dårlig figur, sier Kokkvold, og peker på at velgerne også har fått se en mer velstelt og nyfrisert utgave av Labour-lederen.