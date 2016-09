Den 28 år gamle mannen som var etterlyst etter bombene i New York og New Jersey i helgen, ble mandag ettermiddag pågrepet under en skuddveksling med politi.

Det oppsto skuddveksling under pågripelsen i Linden i New Jersey. 28-åringen og to politifolk ble truffet av skudd, får Associated Press opplyst av en politikilde.

Ordfører Christian Bollwage i Elizabeth i New Jersey opplyser at den ene politibetjenten ble truffet i en skuddsikker vest, og den andre ble truffet i den ene hånden. 28-åringen ble tatt hånd om av helsepersonell og fraktet av gårde i en ambulanse, viser fjernsynsbilder på CNN etter pågripelsen.

28-åringens tilstand er ukjent, men han var ved bevissthet og kikket rundt seg fra båren han lå på.

Bombemistenkt

Pågripelsen skjedde bare få timer etter at politiet i New York gikk ut med navn og bilde av den amerikanske statsborgeren med afghansk bakgrunn. 28-åringen er bosatt i Elizabeth i New Jersey og er mistenkt for både hendelsene i New York og i New Jersey.

Detaljer rundt pågripelsen er ukjent. Men det ble funnet fingeravtrykk på den ene av de udetonerte bombene som ble funnet, opplyser en polititalsmann. Politiet sporet også opp mer informasjon som pekte i retning av 28-årige Ahmad Khan Rahami på mobiltelefoner som han hadde koblet opp til de udetonerte bombene, opplyser en talsmann til fjernsynskanalen NBC.

– Han gjorde opplagt ikke noe forsøk på å skjule sine spor, sier polititalsmannen.

29 såret

29 mennesker ble såret da en bombe eksploderte i bydelen Chelsea på Manhattan lørdag kveld. En udetonert trykkokerbombe ble funnet bare noen kvartaler unna, og litt tidligere på dagen eksploderte det en rørbombe i Seaside Park i New Jersey like før et mosjonsløp til inntekt for amerikanske soldater. Søndag ble det funnet fem eksplosiver i en søppelbøtte på en togstasjon i Elizabeth.

Lørdag ble ni mennesker knivstukket på et kjøpesenter i St. Cloud i Minnesota, før den antatte gjerningsmannen ble skutt og drept av en politimann som ikke var i tjeneste på tidspunktet. Øyenvitner har sagt at gjerningsmannen refererte til Allah og spurte minst ett av ofrene om vedkommende var muslim, ifølge politiet. Ekstremistgruppen IS uttalte senere at mannen var en av deres «soldater».

Politiet mener det er sammenheng mellom bombene i New York og New Jersey, men har ikke satt dette i sammenheng med knivangrepet i Minnesota.