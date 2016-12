Mission Impossible i Middelhavet

PERSON OF INTEREST: I baugen av båten satt en mann med satellittelefon. Kanskje bare en flyktning som hadde fått avslag i prisen. For politifolkene som sto med kikkert og kamera på broen på «Siem Pilot», var den syriske mannen uansett identifisert som en «person of interest» lenge før han og de andre ble reddet om bord. Trebåten kom fra Sabratha i Libya og hadde 477 mennesker om bord, 200 av dem under dekk. FOTO: Børre Sandbakk, «Siem Pilot»