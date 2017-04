Minst 15 mennesker skal være drept og over 40 er såret i en eksplosjon i en kirke i Egypt, melder egyptiske medier.

Eksplosjonen fant sted i en kirke i Tanta i Nildeltaet nord for Egypts hovedstad Kairo, og det er mistanke om en bombe, melder TV-stasjonen Al Arabiya.

Det lever rundt 10 millioner koptere i Egypt, der de utgjør rundt 10 prosent av befolkningen. De aller fleste tilhører den koptisk-ortodokse kirken.

Spenningen mellom den kristne minoriteten og den muslimske majoriteten i Egypt har økt siden overhodet for den koptiske kirken, pave Tawadros II, offentlig ga sin støtte til militærkuppet i juni i 2013.

I desember ble 27 mennesker drept og over 30 såret da en selvmordsbomber slo til mot Sankt Markus-katedralen i Kairo. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for terroraksjonen.