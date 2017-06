Militæret i Myanmar sier de har funnet vraket av flyet som forsvant med 122 om bord over Andamanhavet onsdag ettermiddag.

– Vi har funnet flyet og noen døde kropper torsdag morgen, sier en talsmann for militæret til nyhetsbyrået AFP torsdag.

Ni marinefartøy, fem fly fra luftforsvaret og to helikoptre søkte torsdag etter flyet som forsvant da det fløy fra den sørlige byen Myeik til Yangon.

Det ble først funnet vrakrester i sjøen utenfor kysten av Myanmar der flyet ble borte. Kommunikasjonen med kabinen ble plutselig brutt da det flyet befant seg over havet onsdag ettermiddag lokal tid vest for havnebyen Dawei.

122 om bord

Forsvaret oppga først at det hadde 90 passasjerer og 14 besetningsmedlemmer om bord. Senere ble det opplyst at antallet var 122. Mer enn halvparten av passasjerene er fra militære familier, inkludert 15 barn og 35 soldater.

– Noen var på vei til helsekontroller og til skolen, sier en talsmann fra hæren.

Flyet er kinesiskprodusert av typen Shaanxi Y-8, en modell som bygger på den sovjetiske Antonov An-12-maskinen.

– Vi tror det var teknisk svikt. Været er fint her, sier en kilde ved en flyplass i landet til AFP.

Det er monsunsesong i Myanmar, men det er ikke meldt om dårlig vær i området da flyet ble borte.

Broket historie

Luftflåten til Myanmars hær har en broket historie hva flyulykker angår. Et mannskap på fem døde da det oppsto brann i et fly kort tid etter at det hadde tatt av fra hovedstaden Naypyidaw i februar i fjor.

I juni i fjor omkom tre offiserer da helikopteret deres styrtet i en åsside og begynte å brenne i Bago nord for Yangon.