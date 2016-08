Mexicos president utsettes for skarp kritikk i sosiale medier og politiske kretser etter pressekonferansen med Donald Trump. Flere mener Enrique Peña Nieto ble ydmyket under besøket.

Presidenten var ventet å kreve en unnskyldning fra republikanernes presidentkandidat Donald Trump, som har omtalt mexicanske innvandrere som voldtektsmenn og kriminelle. Peña Nieto sa at mexicanerne følte seg krenket, men la til at han er sikker på at Trump ønsker å bygge et godt forhold som vil gagne begge landene. Mexicanere er svært opprørt over at presidenten ikke krevde en beklagelse, og det hjalp ikke at Trump gjentok at han skal bygge en mur under den felles pressekonferansen etter møtet.

- Ydmykelsen var komplett, skrev nyhetsanker Carlos Loret de Mola i Televisa på Twitter.

Flere hadde møtt opp med plakater for å demonstrere mot besøket i Mexico by onsdag. Mange er skuffet over at Trump i det hele tatt ble invitert. «Dra hjem» og «You're just another brick in the wall» sto det på noen av plakatene. Trump forsøkte å reparere forholdet ved å omtale mexicanske amerikanere som «fantastiske» og si at ulovlig innvandring skader begge land, men han gjorde ingen innsats for å øke sin popularitet blant naboene i sør.

- Dette er en fornærmelse og et svik, sier artisten Arturo Meade, som deltok på en demonstrasjon med sin to år gamle sønn Mariano.