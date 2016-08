Senatoren John McCain, slo sine partifeller i nominasjonsvalget i Arizona og kan gå inn i sin sjette periode som senator.

McCain slo tidligere senator Kelli Ward og to andre republikanere i valget. Dermed møter han Demokratenes Ann Kirkpatrick i senatorvalget i delstaten i november.

- Jeg er ydmyk og takknemlig for vår suksess i kveld, og for æren over å være republikanernes partikandidat i Arizona i valget til USAs senat, sa McCain.