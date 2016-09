Stockholm: Storbritannias statsminister Theresa May vil trolig starte brexit-prosessen i januar eller februar 2017, ifølge EU-president Donald Tusk.

Tusk og May skal ha diskutert brexit i et møte i London forrige uke. Der skal den britiske statsministeren ha snakket «åpent og ærlig» med EU-presidenten om brexit, skriver NTB.

May har tidligere sagt at hun ikke kommer til aktivere Lisboatraktatens artikkel 50, som beskriver prosedyrene for utmelding av EU, før 2017. May har så langt ikke bekreftet Tusks uttalelser.

Tusk har de siste dagene deltatt på EU-toppmøtet i Slovakias hovedstad Bratislava, der lederne for de 27 landene som blir igjen etter brexit er samlet for å planlegge veien videre for unionen.