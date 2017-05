Tusenvis av mennesker var samlet på minneseremonien på Albert Square i Manchester.

Med ene hånden holder Sophie Doherty (23) en blomsterbukett hun skal legge ned til minne om de døde og skadde i Manchester. Med den andre tørker hun en tåre.

– Jeg er født her, vokst opp her, bor her. Det kommer så nært, sier Doherty, i det forsamlingen begynner ett minutt med stillhet for terrorofrene.

Det røde og hvite engelske flagget henger på halv stang på byens rådhus. På rådhusplassen, ærverdige Albert square, er flere tusen møtt frem. Folk står ut i alle sidegatene.

– Du må vise at det er din by

Etter minuttet med stillhet roper forsamlingen «Manchester, Manchester, Manchester», som om de var på fotballkamp.

Søsteren og niesen til Doherty hadde billetter til Ariana Grande-konserten mandag kveld. De endte opp med å selge dem.

– Englene stoppet det, sier hun.

Fremme ved rådhusveggene blir blomster lagt ned, slik tradisjonen er etter hvert eneste terrorangrep. Rundt om i byen er skilt med I❤MCR kommet opp.

GORM GAARE

– Det er en klisjé, men ..., begynner Daniel Wright (31).

– Du viser din respekt, avslutter kollegaen Ashley Owen (22).

Etter terroraksjonen sier begge at de er har sett seg mer over skulderen. Mens tusenvis av tettstående mennesker var samlet på plassen, så de etter politiet.

Frykten til tross, de begge er klar på at de må fortsette å leve som i dag.

– Om du ikke kan gå i ditt eget bysentrum, hva kan du da gjøre. Du må vise at dette er din by, sier Wright.

«I love MCR»

Tusenvis av mennesker samlet seg tirsdag kveld til en minnemarkering for ofrene for terrorangrepet på Albert Square i Manchester.

Mange av de fremmøtte holdt opp plakater med tekster som «Ingen frykt her», «Vi sørger i dag, men vi er sterke», og logoen «I love MCR».

Manchesters ordfører Eddy Newman startet minnemarkeringen med å takke nødetatene for innsatsen de gjorde mandag kveld, til stor applaus fra de mange fremmøtte.

– Vi vil huske ofrene for alltid, og vi vil stå imot terroristene ved å arbeide sammen for å skape trygge, mangfoldige samfunn som er sterke sammen, sa Newman.

– Vi er mange, de er få, la han til.