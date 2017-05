Emmanuel Macron lovet å fornye EU, bekjempe terror og jobbe for å løse verdens flyktningkrise da han ble innsatt som ny fransk president.

I innsettelsestalen takket Macron velgerne for tilliten han har fått. Samtidig erkjente han at store og vanskelig oppgaver ligger foran ham.

– Det vil bli et langsomt arbeid, krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen i talen i Élyséepalasset i Paris søndag.

Han mener Frankrike lenge har tvilt på seg selv, og håper han kan gi landet selvtilliten tilbake.

– Tiden er kommet for Frankrike til å reise seg. Verden forventer at vi skal være sterke, sa Macron, landets yngste president noensinne.

EU kommer til å gjennomgå store reformer og bli «relansert», lovet Macron. Han pekte på kampen mot terrorisme, flyktningkrisen og arbeidet med å begrense klimaendringene som viktige utfordringer.

I tillegg erkjente han behovet for å unngå negative konsekvenser av det kapitalistiske økonomiske systemet i verden.

Yoan Valat / TT / NTB Scanpix

Hyllet på Champs-Élysées

Macrons forgjenger François Hollande forlot presidentpalasset i en mørk bil, mens Macron sto på en rød løper og så bilen kjøre av gårde.

Deretter gikk han inn i palasset, der han holdt sin første tale som president. Seremonien ble innledet med et strykeorkester mens en alvorstynget og rørt Macron sto oppstilt på stedet der han litt senere fikk overrakt et gullhalsbånd som gjør ham til stormester i Æreslegionen.

Før Hollande forlot palasset hvor han har bodd de siste fem årene, hadde han et privat møte med Macron, der den nye presidenten fikk overlevert kodene til Frankrikes atomvåpen.

Etter seremonien i Élyséepalasset ble Macron kjørt opp paradegata Champs-Élysées. Han sto oppreist i et militært kjøretøy, omgitt av politifolk på motorsykler og ridende soldater.

Ved Triumfbuen tente Macron ilden ved Den ukjente soldats grav. Han la også ned en krans ved monumentet til minne om franskmenn som falt under første verdenskrig.

Michel Euler / TT / NTB Scanpix

Parlamentsvalg

Mandag er det ventet at Macron vil presentere sin nye statsminister, og deretter skal han til Berlin for å møte Tysklands statsminister Angela Merkel.

Sentrumspolitikeren Macron ønsker tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene. I presidentvalget stilte han som uavhengig kandidat med sin nystartede bevegelse En Marche! – På vei! – i ryggen.

I juni skal det holdes valg på ny fransk nasjonalforsamling. Valget vil være avgjørende for om Macron vil ha tilstrekkelig parlamentarisk støtte til å drive gjennom reformene han har lovet.

Republikken på vei, som Macrons bevegelse nå heter, presenterte nylig flesteparten av sine kandidater til valget. Halvparten av dem er kvinner, og halvparten er uten tidligere politisk erfaring, slik Macron på forhånd lovet.

Selv om Macron fikk over 66 prosent av stemmene i presidentvalget forrige søndag, fikk han støtte fra under halvparten av de stemmeberettigede. Det skyldtes lav valgdeltakelse og at 8,5 prosent av velgerne stemte blankt.

Mange sa også at de stemte på Macron for å hindre at Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske partiet Nasjonal front ble president.