Venstreorienterte velgere signaliserer at de ikke vil stemme på noen av kandidatene ved presidentvalget. Det kan gjøre valget mer spennende enn ventet.

Kun få prosentpoeng skilte de to presidentkandidatene, sentrumsorienterte Emmanuel Macron og ytre høyre-kandidat Marine Le Pen under første runde av valget. I andre og avgjørende runde søndag er det ventet at mange av velgerne som stemte på andre av de elleve kandidatene vil gå over til å støtte Macron og at han vil vinne med klar margin. Nå viser imidlertid flere meningsmålinger at en stor andel velgere heller vil stemme blankt eller ikke stemme i det hele tatt.

En måling viser at bare 35 prosent av velgerne til venstreorienterte Jean-Luc Mélenchon vil støtte Macron. Melenchon kom på fjerdeplass i første runde av valget og fikk sju millioner stemmer.

Tidligere meningsmålinger anslår at mellom 22 og 28 prosent av velgerne i Frankrike ikke vil stemme søndag.