Frankrikes president Emmanuel Macron kan få rent flertall i valget til nasjonalforsamling. Opposisjonen ligger med brukket rygg.

«Han går på vannet», skriver nyhetsmagasinet L'Express spøkefullt om den nye presidenten.

Før mente både eksperter og opposisjonspolitikere at det ville bli svært vanskelig for ham å kapre flertallet i nasjonalforsamlingen. Nå ligger han an til å gjøre rent bord. De siste meningsmålingene tyder på et flertall på mellom 350 og 415 av de i alt 577 setene for Macron og hans splitter nye sentrumsparti Republikken på vei.

– Opprinnelig var det få som tenkte at dette kunne være mulig, sier førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Østfold.

Fakta: Fakta om valget i Frankrike Frankrike holder valg til nasjonalforsamling i to omganger 11. og 18. juni. Det skal velges i alt 577 representanter til forsamlingen.

President Emmanuel Macrons nye sentrumsparti Republikken på vei leder med en oppslutning på rundt 30 prosent i meningsmålingene. Et slikt resultat vil ifølge gallupinstituttenes beregninger gi partiet rent flertall på mellom 350 og 415 mandater.

Høyrepartiet Republikanerne ligger på annenplass i målingene med en oppslutning på rundt 20 prosent og mellom 105 og 160 mandater.

Målingene gir Nasjonal Front på ytre høyre fløy en oppslutning på rundt 18 prosent, mens venstreradikale Opprørske Frankrike får rundt 12 prosent og Sosialistpartiet rundt 8 prosent. Kilde: NTB

Macronmani

Første runde i valget til nasjonalforsamling går av stabelen på søndag. I franske medier snakkes det nå om «macronmani».

– Fra å diskutere om Macron kan få flertall, har vi gått over til å diskutere hvor stor seieren egentlig bør bli. Det er en ganske paradoksal utvikling, sier Orban til NTB.

Flere politikere sier de frykter en «ettpartistat» i Frankrike, der Republikken på vei blir så dominerende at opposisjonen ikke kommer skikkelig til orde.

Samtidig står opposisjonspartiene langt fra hverandre, uten noen realistisk mulighet til å danne samlet front mot Macron.

Nede for telling

Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, tror utviklingen har forbløffet mange.

– Konkurrentene ligger nede for telling, alle som én. Sosialistpartiet, Republikanerne, Nasjonal Front – ingen har klart å føre noe som ligner på en skikkelig valgkamp. Det er åpenbart store indre stridigheter i alle disse partiene, sier Malnes.

Høyrepartiet Republikanerne ligger an til å bli det største opposisjonspartiet. Sosialistpartiet står på sin side i fare for å bli nærmest utradert.

– Det er et åpent spørsmål hvordan det skal gå med Sosialistpartiet, sier Malnes.

– Én mulighet er at partiet simpelthen blir borte og forsvinner inn i Macrons bevegelse for godt.

Har holdt løftene

Selv har Macron gjort en god figur siden han tiltrådte som president den 14. mai.

Han lovte både kjønnsbalanse og balanse mellom nye ansikter og erfarne politikere i regjeringen og i listen over kandidater til nasjonalforsamlingen. Samtidig lovte han å rekruttere politikere fra både høyre og venstre. Disse løftene har han i det store og hele holdt.

– Han har gjort det han sa han skulle gjøre. Det setter velgerne pris på, sier Orban.

I tillegg har Macron bestått sine første utenrikspolitiske prøver med glans, både da han deltok på NATO-toppmøtet i Brussel og G20-toppmøtet i Italia, og da han tok imot Russlands president Vladimir Putin i Versailles.

Stor fallhøyde

Malnes sier han tror arbeidsmiljøloven blir den første store innenrikspolitiske prøven for Macron. Den nye presidenten har varslet at han ønsker å myke opp lovgivningen, noe som innebærer å svekke arbeidstakernes rettigheter. Det kan utløse kraftige protester fra arbeiderbevegelsen.

Når presset øker, er det også mulig at det kan oppstå strid internt i Macrons parti.

– Man finner mennesker der med ganske forskjellige politiske standpunkter. Når festen er over og hverdagen kommer, vil nok motsetningene komme til syne, advarer Malnes.

– Fallhøyden er stor, og franskmenn har det med å bli svært misfornøyde veldig fort. Så vi får se, sier han.