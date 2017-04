Frankrikes uavhengige presidentkandidat Emmanuel Macron angrep høyrepopulisten Marine Le Pens planer om å skrote euroen i tirsdagens TV-sendte debatt.

Det er bare knappe tre uker til første valgomgang går av stabelen 23. april. De siste meningsmålingene tyder på at Macron og bevegelsen En Marche! (Fremad!) leder med en oppslutning på 26 prosent, med Le Pen fra Nasjonal Front hakk i hæl med 25,5 prosents oppslutning.

De to favorittene havnet fort i tottene på hverandre. Da Le Pen snakket om utviklingen av radikal islamisme i Frankrike, kvitterte Macron:

– Du svikter velgerne ved å vri på sannheten.

Ifølge Reuters la han til at han er for plagget burkini, som ble svært omstridt i Frankrike i fjor sommer.

Heftig

Macron gikk deretter løs på det som regnes som ett av Le Pens svake punkter: planen om å skrote euroen og gjeninnføre franske franc.

– Det du foreslår, madame Le Pen, er å redusere det franske folks kjøpekraft, for å gå vekk fra euro vil for sparere og arbeidere bety redusert kjøpekraft, sa Macron.

Meningsmålinger viser at en tredel av det franske folk ønsker å kvitte seg med euroen. Macron anklaget videre Le Pen for å ønske en økonomisk krig med nabolandene og smurte på med anklager om at nasjonalismen vil splitte Europa. Macron trakk også frem Le Pens far og forgjenger Jean-Marie Le Pen, noe som sjelden skjer.

– Du gjentar løgnene vi har hørt i 40 år og som vi hørte fra faren din, sa han.

Le Pen lot seg ikke vippe av pinnen under angrepene og snakket om nedleggelser av franske arbeidsplasser, den islamske fare og hvordan innvandrere utvanner den franske identiteten.

Småkaotisk

I debatten tirsdag deltok alle de elleve kandidatene og var bevilget 17 minutter hver til å redegjøre for sine synspunkter på de tre temaene arbeid, sikkerhet og sin foretrukne sosiale modell. Den TV-overførte debatten fremsto likevel til tider som kaotisk, tidvis dominert av flere av de mindre kandidatenes synspunkter.

Det er første gang valgkampen organiseres på denne måten, og tanken er at kandidatene med mindre oppslutning skal få mulighet til å vise seg frem på linje med de store. En som virkelig trengte å vise seg tirsdag, er høyrekandidaten François Fillon fra Republikanerne.

– Det kreves styrke for å lede Frankrike, og den styrken har jeg, hevdet Fillon i sin presentasjon. Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket.

Første valgrunde er 23. april. Hvis ikke én av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene da, blir det en ny valgomgang 7. mai mellom de to kandidatene som får flest stemmer i første runde.