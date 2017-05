Etter et turbulent presidentvalg må Emmanuel Macron stålsette seg for mer uro. Frankrike kan gå en streikefylt høst i møte.

Blant dem som sliper knivene, er fagforbundet CGT.

– Med Macron som president blir det kamp, sier generalsekretær for CGT i forstaden St. Denis, Hamed Merakchi, til NTB. Forbundet har 750.000 medlemmer, de fleste offentlig ansatte.

Macron vant søndag andre runde i det franske presidentvalget med 66 prosent av stemmene mot rivalen Marine Le Pens 34 prosent. Samtidig lot én av tre franskmenn være å stemme på noen av dem, noe som er ny rekord.

Ikke siden valget i 1969 har så mange – hele tre millioner stemmeberettigede – latt være å ta et valg mellom de to presidentkandidatene.

Vil slåss mot reformer

Macron har varslet at han vil liberalisere Frankrikes svært detaljerte arbeidslov ytterligere og kutte 120.000 stillinger i det offentlige. I tillegg vil han gi selskaper mulighet til å forhandle om lønn og arbeidstid direkte med sine ansatte, noe mange opplever som en trussel mot den «hellige» 35-timersuka.

– Dette vil vi slåss mot, lover Merakchi.

For ett år siden streiket rasende arbeidere i månedsvis etter at regjeringen til François Hollande – som Macron da var en del av – tvang gjennom en svært omstridt arbeidsreform.

Fakta: Emmanuel Macron Født 1977 i Amiens i Nord-Frankrike. Gift med Brigitte Trogneux. Studerte filosofi ved Paris Nanterre-universitetet samtidig med studier i statsvitenskap ved Sciences Po. Studerte senere offentlig administrasjon ved eliteuniversitetet École nationale d'administration (ENA). Jobbet som finansinspektør i det franske finansdepartementet før han fikk jobb i investeringsbanken Rothschild. Fra 2012 til 2014 økonomisk rådgiver for president François Hollande. Ble høsten 2014 utnevnt til økonomi- og industriminister. Fikk gjennomført den omstridte «Macron-loven». Hoppet av i 2016 og startet den lyseblå bevegelsen En marche! (På vei!). Vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene med kutt i bl.a. sykepenger og dagpenger. Vil samtidig investere 50 milliarder euro til programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter. Ønsker et tettere samarbeid i EU.

Gruer seg

– Jeg gruer meg til det som kommer. Det kommer til å bli ille, sier en kvinne i Paris til NTB. Hun ønsker ikke navnet sitt på trykk, men forteller at streik gjerne fører til stans i kollektivtrafikken og manglende søppelhenting, noe som gjør hverdagen vanskelig for mange.

Direktør ved det norske universitetssenteret i Paris, Johannes Hjellbrekke, peker på at det er uklart hva det andre store fagforbundet, CFDT, vil gjøre.

– Men i CGT vil streikeviljen være stor. Og skulle det bli innført studieavgifter, slik enkelte konservative kandidater har tatt til orde for, blir det garantert studentdemonstrasjoner, sier han.

Forsker Marte Mangset ved Høgskolen i Oslo og Akershus peker på at de varslede kuttene i offentlig sektor kan føre nye grupper ut i arbeidsløshet.

– Det er åpenbart at også Macrons politikk vil produsere tapere, advarer hun overfor NTB.

Slag med høyresiden

Hva sinte protestvelgere kan finne på, er foreløpig ukjent. Men Nicolas Dupont-Aignan fra det lille nasjonalkonservative partiet DLF, det eneste som stilte seg bak valgtaper Marine Le Pen og hennes Nasjonal front, advarer mot å undervurdere protestene.

– Macrons velgere skal vite at med ham risikerer man store slag med høyresiden, uttalte han i et intervju med den franske TV-kanalen BFM like før andre valgrunde.

Professor George Chabert ved NTNU tror de neste fem årene blir preget av uro og opprør.

– I juni, når det blir klart om Macron får flertall eller ikke i nasjonalforsamlingen, vil vi se «med hvilken saus» franskmenn vil bli spist, sier Chabert.

Formidabel oppgave

Macron står uansett overfor en formidabel oppgave med å snu utviklingen i Frankrike.

– Oppgaven er enorm, sa han selv da han talte til tilhengerne på Louvre-plassen etter valgseieren.

Siden sosialistregjeringen til Hollande tok over for fem år siden, er det blitt 600.000 flere arbeidsløse, mens over 14 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensa.

Så sent som i mars steg tallet på registrerte arbeidssøkere til nye rekorder.

Siden 2001 er det knapt skapt nye arbeidsplasser i privat sektor, mens 430.000 virksomheter er lagt etter finanskrisen i 2008, ifølge journalist og historiker Jonathan Fenby.