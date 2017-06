Vi må ikke la oss kue av terrorister, lyder oppfordringen fra Londons borgermester, Sadiq Khan, som lover mer politi i gatene fremover.

– Ingenting rettferdiggjør et slikt angrep. Seks mennesker er drept og over 40 er såret, flere av dem kritisk, sier Khan.

– Noe av det vi kan gjøre, er å vise at vi ikke lar oss kue. Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sier Londons borgermester.

Statsminister Theresa May og Det konservative partiet har inntil videre avlyst valgkampen, noe Khans parti Labour i morgentimene søndag ennå ikke hadde fulgt opp.

May og de konservative har falt på meningsmålingene de siste ukene, og Khan understreker at valget må holdes som planlagt.

– Jeg går ikke inn for å utsette valget. Jeg er tilhenger av demokrati og av å sikre at vi stemmer. Vi vet at valg er en av de tingene terroristene hater, de hater demokrati, sier Khan.

Han varsler mer politi i gatene fremover.

– Terroristene utvikler hele tiden nye måter å angripe oss på. På samme måte må vi finne nye måter å sørge for borgernes sikkerhet. Derfor vil man også se mer politi i gatene fremover, sier han.