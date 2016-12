Rundt 120 personer skal være om bord.

Siste: Flykaprerne på Malta har godtatt å la passasjerene forlate det kaprede libyske flyet, ifølge avisen Malta Today. Det skal ha foregått forhandlinger med kaprerne. Opplysningen er ikke bekreftet av andre kilder.

Et libysk fly med rundt 120 mennesker om bord er kapret og har landet på Malta, ifølge medier på øyen.

Flyet fra det statlige selskapet Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret, ifølge avisen Times of Malta.

Alle tilgjengelige redningsmannskaper er sendt til stedet.

Skal ha stilt krav

Avisen Times of Malta meldte tidligere at det bare var én kaprer på flyet, som truet med å sprenge flyet, men en rekke kilder opplyser nå at det er to gjerningsmenn i Airbus-maskinen.

Flyplassen på Malta opplyser at et fly fra Libya har landet og at det ser ut til at to kaprere er om bord. På flyet er det også 111 passasjerer og syv besetningsmedlemmer, ifølge maltesiske myndigheter.

Gjerningsmennene skal ha beskrevet seg som tilhengere av Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi. Hvis kravene innfris, godtar de angivelig at passasjerene kan få forlate flyet og at bare mannskapet blir igjen.

Hvilke krav som er stilt, er foreløpig ikke kjent.

DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS

Soldater på plass

Tidligere fredag bekreftet Maltas statsminister Joseph Muscat på Twitter at han er informert om en mulig flykapring.

– Afriqiyah-flyet fra Sebha til Tripoli har gjort en kursendring og landet på Malta. Sikkerhetstjenestene koordinerer nå operasjonen, skriver Muscat på Twitter.

Soldater har tatt oppstilling rundt flyet på flyplassen. Alle flyginger til og fra Luqa-flyplassen på Malta er innstilt inntil videre.

Ifølge avisen Malta Today er flyet av typen Airbus A320. Det landet ved 11.30-tiden.