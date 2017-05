Bare to ganger er det blitt reist riksrettssak mot amerikanske presidenter: Andrew Johnson og Bill Clinton. Og det skal fortsatt mye til før Trump lider samme skjebne.

Ordet «riksrettssak» er blitt hvisket mange ganger i forbindelse med Donald Trumps regjeringstid så langt, blant annet i forbindelse med presidentens sparking av FBI-direktør James Comey.

Samtidig er det først nå avsløringen om Comeys notat om at Trump prøvde å få Comey til å stanse etterforskningen av daværende sikkerhetsrådgiver Mike Flynns forbindelser til Russland at ordet blir sagt høyt, særlig av demokratiske politikere, men også av eksperter.

Når kan man reise riksrettssak i USA?

Hvis en høytstående embetsmann, deriblant en president, begår alvorlig kriminalitet eller misbruk av stillingen, kan Kongressen reise riksrettssak om å avsette embetsmannen/presidenten.

Representantenes hus kan reise tiltalen hvis 51 prosent av husets 435 medlemmer stemmer for.

Hvordan foregår en riksrettssak?

Selv riksrettssaken foregår i Kongressens øverste kammer, Senatet.

Her innledes en høring som – hvis saken reises mot en sittende president – ledes av justisministeren. Høringen har status som en rettssak med forsvarer, aktor, avhøring av vitner under ed og den tiltaltes rett til å forklare seg.

Etter høringen trekker Senatet seg tilbake og stemmer bak lukkede dører. Hvis to tredjedeler av kammerets 100 medlemmer stemmer for, blir presidenten avsatt.

Hvilke presidenter har vært innblandet i riksrettssaker?

Hittil er det kun blitt reist riksrettssak mot to sittende amerikanske presidenter.

I 1868 ble Abraham Lincolns etterfølger, Andrew Johnson, tiltalt og frifunnet i en sak som dreide seg om regelbrudd i forbindelse med Johnsons sparking av krigsministeren hans, Edward M. Stanton.

I 1999 ble Bill Clinton i en riksrettssak frifunnet for anklager om mened og forsøk på å påvirke en etterforskning. Tiltalen mot ham ble reist på bakgrunn av den såkalte Lewinsky-affæren – Bill Clintons seksuelle forhold til en praktikant i Det hvite hus.

President Richard M. Nixon lå an til å bli tiltalt i en riksrettssak i forbindelse med Watergate-skandalen, men trakk seg som president i 1974 før saken mot ham ble reist.

Hvor langt unna en riksrettssak er Trump?

I Representantenes hus har Republikanerne for øyeblikket et komfortabelt flertall på 238 medlemmer av de i alt 435. Demokratene har 193 plasser, mens 4 er ubesatte.

Demokratene må altså overbevise 23 republikanere om å tiltale Donald Trump – mens samtlige demokrater må stemme for – før en sak kan bli aktuell.

Skulle man lykkes med å reise sak er det Senatets medlemmer som til slutt skal avgjøre skyldspørsmålet. I Senatet sitter Republikanerne på 52 av 100 plasser, mens Demokratene kontrollerer 48 plasser. Siden en skyldig kjennelse krever et flertall på to tredjedeler må altså 15 republikanere i så fall kjenne deres egen president skyldig.

Inntil videre er det kun få av Kongressens republikanere som åpent har kritisert Donald Trump. En av dem er tidligere presidentkandidat John McCain, som jevnlig har vært en til tider tøff kritiker av Donald Trump. Samtidig trer stadig flere republikanere frem – ikke med eksplisitt kritikk av Trump, men med beklagelser over at de mange Trump-skandalene som praktisk talt velter ut av Det hvite hus gjør det helt umulig for Republikanerne å gjennomføre noen som helst form for politikk.

Dessuten har republikaneren Jason Chaffetz, lederen for Committee on Oversight and Government Reform i Representantenes hus, skrevet til FBIs fungerende direktør og bedt ham om å videresende alle notater James Comey har skrevet om sine samtaler og møter med Donald Trump. Utvalget er et av Kongressens mektigste, og overvåker at det ikke foregår svindel og maktmisbruk i forbindelse med regjering.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN