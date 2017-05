Britiske myndigheter snakket om å plassere ut tusenvis av soldater, men du skal lete godt for å finne dem i London.

Sikkerhetsnivået på maks. Soldater i gatene for første gang på evigheter. Vanligvis ubevæpnet politi som plutselig står med maskinpistoler.

Og likevel er det som om Alan Watt og Jonathan Coleman ikke har forstått alvoret. De er så lite bekymret at de sitter i solen, rett utenfor jobben i London sentrum, og drikker øl i lunsjen.

– Det er nesten så jeg ville ha forventet at det var mer politi og våpen i gatene. Jeg er for så vidt glad for at det er mer, men jeg strever litt med å se poenget, sier Watt (48).

– Angrepene virker å være så tilfeldige. Det kan være at noen væpnede politifolk kan avverge noe. Men tross alt handler det mest om at det skal gi oss en følelse av trygghet, sier Coleman (43).

Både de og de andre BT snakker med på gaten i London, sier det er noen synlige endringer på gaten: Det er flere synlige politifolk, og der de tidligere sto ubevæpnet, er de nå bevæpnet.

Coleman mener å ha merket at trafikken siste dagene er blitt verre i London, som om folk rett i etterkant av bomben i Manchester foretrakk ikke å reise med undergrunnen.

I 2005 var det nettopp den som ble rammet av jihadistiske selvmordsbombere. 52 ble drept.

Øyvind Lefdal Eidsvik

Høyeste trusselnivå

Etter terrorangrepet ved Manchester Arena mandag kveld hevet britiske myndigheter sikkerhetsnivået til det øverste nivået, «kritisk». Nivået betyr at et nytt angrep kan være nær forestående.

Salman Abedi drepte 22, mange av dem barn, med selvmordsbomben sin. Bomben skal ha vært så kompleks at politiet ikke tror Abedi kan ha laget den selv – og at han dermed må ha hatt god hjelp.

Politiet har aksjonert mot flere adresser og pågrepet åtte menn i tilknytning til mandagens terroraksjon.

– Arrestasjonene er betydelige, og foreløpig undersøkelse av adressene de ble funnet på, har avdekket gjenstander som vi tror er svært viktige for etterforskningen, sa Manchesters politimester Ian Hopkins under en pressekonferanse torsdag.

En av adressene politiet har slått til mot det siste døgnet, er bydelen Moss Side i Manchester. Her ble det funnet en sprengladning som ble uskadeliggjort av politiet.

Frykten for nye angrep har gjort at inntil 5000 soldater kan bli utplassert, hovedsakelig i London. I Manchester er væpnet politi synlig rundt togstasjonene og åstedet, men ellers i tilsynelatende liten grad.

Peter Byrne / TT / NTB Scanpix

Ubrukte terrornivå

Det er ikke akkurat militærparader rundt opplagte terrormål i London. Noen få står ved Parlamentet i Westminster, noen andre står utenfor Downing Street og ved Buckingham Palace. Statsminister Theresa May varslet også at de kan bli brukt ved større sportsarrangementer og konserter.

Det er første gang siden 2003 at soldater er tatt i bruk.

– Det er en symbolhandling fra statsministeren. Hun ønsker å vise at hun gjør noe, sier Coleman.

Øyvind Lefdal Eidsvik

Om to uker er det parlamentsvalg i landet. Coleman og Watt ironiserer over at May kanskje ikke hadde trengt å sette ut militæret om hun ikke tidligere hadde kuttet hardt i politibudsjettene.

Den britiske terrorskalaen ble innført i 2006, og har fem nivåer. De to nederste nivåene, «moderat» og «lav», er aldri blitt brukt. «Kritisk» er tidligere bare brukt noen dager i 2006.

Som i Norge, er bevæpnet politi en stor sak i Storbritannia.

– Hver gang det er snakk om mer våpen på gaten, tenker jeg på Jean Charles de Menezes, sier Archie Hunter (28).

Menezes ble skutt og drept av britisk politi noen uker etter terroraksjonen i 2005, fordi de trodde at han var en ettersøkt terrorist.

– Det sier noe om hvordan vi kan tro at noe blir tryggere, men at det like godt kan være det motsatte, sier Hunter.

Han og kollegaen Alice Mason går over Paternoster Square, rett ved børsen. Halve Londons finansverden tar tilsynelatende lunsj på den lille plassen.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre med hvordan verden er. Det var mer våpen også rett etter terroraksjonen ved Westminster for to måneder siden. Og det er jo ikke noe nytt. Det har vært terrortrusler mot London i alle tiår, sier Mason.

90.000 mennesker

Lørdag kveld er det FA-cupfinale mellom Arsenal og Chelsea. London-politiet har varslet at de vil ha ekstra sikring, og har bedt de opptil 90.000 tilskuerne Wembley rommer, ankomme tidligere enn vanlig, fordi sikkerhetssjekken vil ta mer tid. Også flere væpnede politifolk vil være til stede, ifølge dem.

Fotballstadioner kan være populære mål, med mange mennesker på et lite område. I Paris ble nasjonalstadionet et av målene i terrorangrepet i november 2015.

En av bakmennene fra den gang, Mohamed Abrini, hadde noen måneder tidligere besøkt Manchester og Old Trafford, Manchester Uniteds hjemmebane.

Bildene av stadionet og flere kjøpesenter ble funnet på mobilen hans. Abrini er kjent som mannen med hatt fra overvåkningsbildene etter angrepet på Brussel lufthavn i fjor.