Marine Le Pen har hentet frem den politiske hammeren. Nå skal hun denge løs på Emmanuel Macron i to uker for å prøve å ta fra ham seieren i presidentvalget.

Eksperter levner henne liten eller ingen sjanse til å vinne runde to i presidentvalget i Frankrike. Ifølge flere meningsmålinger ligger sentrumskandidaten Emmanuel Macron an til å seire med over 60 prosent av stemmene. Velgere som stemte på andre kandidater i første runde, ventes å strømme til ham i det avgjørende slaget.

Men utfordreren på ytre høyre fløy har ikke gitt opp. Nå har hun tolv dager på seg til å hamre løs på Macron før annen valgomgang søndag 7. mai.

– Det blir en veldig hard valgkamp. Le Pen kommer til å gå til frontalangrep på Macron, spår forsker Pernille Rieker ved NUPI.

Har ingen tro på Le Pen

Rieker har ingen tro på at Le Pen kan vinne. I så fall må det skje noe helt uforutsett i løpet av de neste to ukene, mener hun.

I stedet tror Rieker at «den republikanske fronten» vil gjøre seg gjeldende. Det betyr at velgere i stor grad vil stemme taktisk og danne felles front for å forhindre at Le Pen går av med seieren.

Det er en analyse som støttes av både eksperter og meningsmålinger. Blant velgere som stemte på Sosialistpartiets kandidat Benoît Hamon i første runde, sier tre av fire spurte at de vil stemme på Macron i runde to, ifølge en måling fra Harris Interactive. Det tilsvarende tallet for velgere som stemte på konservative François Fillon i første runde, er 47 prosent, mens bare 23 prosent av disse velgerne sier de vil over til Le Pen.

Alt i alt venter Harris Interactive at Macron vil få 64 prosent av stemmene i annen omgang, mot 36 prosent for Le Pen.

Kan stjele fra Mélenchon

Et usikkerhetsmoment er velgere på venstresiden som stemte på Jean-Luc Mélenchon i første runde.

– Det kan være at en del av Mélenchons velgere vil stemme på Le Pen eller la være å stemme. Mélenchon har foreløpig sagt at han vil avvente å si noe om hvem han vil oppfordre sine velgere å stemme på. Det er ganske oppsiktsvekkende, sier Rieker.

Hun tror likevel ikke drahjelp fra Mélenchon-velgere vil være nok til å vippe valget i Le Pens favør.

Le Pens partifeller i Nasjonal Front er derimot positive.

– Velgerne som stemte på Mélenchon, er sinte velgere. De kan være enige med oss, sier visepresident Steeve Brios i Nasjonal Front ifølge nyhetsbyrået AP.

Motstand mot «systemet»

Ifølge Brios har Le Pens og Mélenchons velgere til felles at de har gitt en stemme mot «systemet». Nettopp dette kan ventes å bli en sentral del av Le Pens budskap i innspurten.

– Alle franskmenn vet at systemet har forsøkt å kvele den politiske debatten i denne valgrunden med alle midler. Nå vil den store politiske debatten endelig finne sted, sa Le Pen da hun holdt tale søndag kveld.

I talen stemplet hun Macron som en elitenes mann og en arving til president François Hollande «og alle hans fiaskoer». Le Pen spådde deregulering, åpne grenser, utflytting av fabrikker, masseinnvandring og «fri flyt av terrorister» med Macron som president.

Macrons talsmann Benjamin Griveaux mener på sin side at Le Pen er feil person til å snakke nedsettende om elitene.

– Hun har vært i det politiske systemet i 30 år. Hun arvet partiet fra sin far, påpeker han.