JEVNT LØP: Avstanden mellom kandidatene i det franske presidentvalget blir stadig mindre, to uker før første valgrunde. Bildet viser Marine Le Pen på et valgmøte 5. april. FOTO: Jean-François Badias, TT / NTB scanpix

Le Pen: – Frankrike ikke ansvarlig for massepågripelser av jøder i 1942

Marine Le Pen sier den franske staten ikke er ansvarlig for en hendelse under andre verdenskrig der over 13.000 jøder ble pågrepet i Paris.