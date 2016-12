Russlands utenriksminister Sergej Lavrov opplyser at han har anbefalt president Vladimir Putin å utvise 35 amerikanske diplomater.

Det melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Russlands utenriksdepartement har bedt om at den russiske presidenten godkjenner å erklære 31 ansatte ved den amerikanske ambassaden i Moskva og 4 diplomater ved det amerikanske konsulatet i St. Petersburg for persona non grata, sier Lavrov.

Persona non grata betyr «uønsket person».

Ifølge Sky News avviser Lavrov videre beskyldningene om at Russland har forsøkt å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget. Utenriksministeren kaller beskyldningene for «grunnløse».

– Vi kan selvfølgelig ikke la denne typen fornærmelser forbli ubesvart. Gjensidighet danner grunnlaget for diplomati og internasjonale relasjoner, sier Lavrov.

Beskjeden fra Moskva kommer etter at USAs president Barack Obama torsdag kveld kunngjorde en rekke diplomatiske og økonomiske reaksjoner mot Russland som straff for at landet skal ha forsøkt å blande seg inn i den amerikanske valgkampen. Blant annet fikk 35 russiske diplomater 72 timer på seg til å forlate USA.