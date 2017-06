TREKKER UNGE: Partileder Jeremy Corbyn og Labours fremgang på velgerfronten den siste tiden skal blant annet skyldes at flere yngre velgere nå sier de vil stemme på partiet. FOTO: NTB Scanpix

Labour får uventet opptur i valgkampens sluttspurt

For få uker siden lå Labour an til en valgfiasko. Theresa Mays «demensskatt» får nå skylden for Labour-fremgangen.