En svart kongressrepresentant som ivrer for at president Donald Trump blir stilt for riksrett, sier at han er blitt truet med å bli lynsjet av Trump-tilhengere.

Al Green, som er demokratisk representant i Kongressen for et valgdistrikt i Houston i Texas, spilte på et møte lørdag av flere opptak av trusler han har mottatt på sine kontorer i Houston og Washington.

–Vi lar oss ikke true. Vi skal ikke la dette avspore oss hva vi mener er det rette, og det er å gå fremover med å få stilt Trump for riksrett, sa Green ifølge Houston Chronicle.

En innringer brukte rasistiske ord og truet med å henge Green i et tre om han går videre med forsøket på riksrett. En annen sa at det er Green som blir stilt for riksrett og deretter hengt.

Green sa på talerstolen i Kongressen tidligere denne uken at han mener Trump har forsøkt å legge hindringer i veien for rettssystemet, og at ingen står over loven.

Trump avviser kritikken mot ham for å ha sparket FBI-sjefen James Comey mens FBI var i gang med å etterforske mulige forbindelser mellom Trumps stab og Russland.