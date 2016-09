Etterretningskomiteen i Representantenes hus i USA fordømmer i en rapport Edward Snowden og hevder at flesteparten av dokumentene han har stjålet var forsvarshemmeligheter.

Rapporten som ble offentliggjort torsdag, er et offentlig sammendrag av en to år lang undersøkelse av hvordan den tidligere ansatte i National Security Agency (NSA) klarte å fjerne 1,5 millioner hemmelige dokumenter, hva dokumentene inneholdt og hvilken skade dette gjorde.

Rømte til Moskva

Snowden hevder han har gjort offentligheten en stor tjeneste ved å lekke tusenvis av hemmelige dokumenter til journalister i 2013.

Varslere er «demokratiets siste skanse», sa han onsdag i en videosamtale fra Moskva, der han bor i asyl, til pressefolk i New York. Edward Snowden rømte til Moskva via Hongkong etter avsløringen av dokumentene.

Komitéleder Devin Nunes sier Snowden forrådte sine kolleger og sitt land, og at han ser frem til at 33-åringen kommer tilbake til USA der han vil bli stilt til ansvar for de skadelige handlingene sine.

Håper å bli benådet

Snowden håper å bli benådet av president Barack Obama før han går av som president, men medlemmene i etterretningskomiteen har sendt et felles brev til presidenten der de ber ham om ikke å benåde Snowden.

Rapporten ble offentliggjort dagen før premieren på Olivers Stones film om Edward Snowden.