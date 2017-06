En kollisjon etterfulgt av biljakt har utløst full terroralarm i Stockholm, en drøy måned etter terrorangrepet der fem personer ble drept.

Stockholm-politiet gikk i full beredskap da en lastebil kolliderte med en taxi på Götgatan i Stockholm tirsdag.

Lastebilsjåføren kjørte videre til Bondegatan i full fart – med taxien tutende etter seg. I Bondegatan satte sjåføren fra seg lastebilen og stakk fra stedet. Et vitne sier til nyhetsbyrået TT at hans første tanke var at dette var et terrorangrep.

– Ryggmargsrefleksen sier jo det nå for tiden. Men senere da vi så taxien og pratet med sjåføren forsto vi at det nok ikke var det. Så da ble jeg veldig lettet, sier Fredrik Lybeck.

Taxisjåføren har i ettertid fortalt at han fulgte etter lastebilen og forsøkte å få sjåføren til å stanse, fordi bilen hans hadde blitt bulket.

Ifølge Expressen mistenker politiet at lastebilen kan være stjålet, og de jakter etter lastebilsjåføren.

– Vi har ingen andre opplysninger enn at det var en trafikkulykke og at det var noen som stakk av, sier Sven-Erik Olsson i Stockholms-politiet, som etterforsker hendelsen som drapsforsøk.