Linn Ellingsen så en terrorist hugge etter folk med machete. Etterpå forsøkte de tre terroristene å trenge seg inn på puben der hun og samboer Petter Jordan var.

Samboerparet fra Bergen havnet midt i marerittet i London lørdag kveld.

De drakk øl med et vennepar på puben Wheatsheaf i Borough Market, da terroristene slo til like utenfor vinduene.

– Mann hugget med machete

– Jeg så mennesker komme løpende og en mann som hugget etter en kvinne og mann med machete. Jeg vet ikke om han traff dem, men kvinnen falt ned på bakken før hun kom seg unna, forteller Linn Ellingsen (28) på telefon fra London søndag formiddag.

Privat

Kjæresten Petter Jordan (25) var på toalettet da dette skjedde. Da han kom tilbake etter et par minutter, var folk helt fra seg av redsel. De forsto at det var et terrorangrep da de hørte skyting.

– Planen til de tre terroristene var nok å gå rett forbi, men da de fikk se hvor mange mennesker som var inne i puben snudde de og kom imot oss. Inngangen var barrikadert med øltønner for å forhindre at de kom inn. Det brøt ut panikk i puben, forteller Petter Jordan.

En halvmeter utenfor vinduet

25-åringen anslår at de var rundt 20 gjester igjen i lokalet da terroristene forsøkte å ta seg inn.

Privat

Mannen med machete sto en halv meter utenfor vinduet i puben, Petter Jordan en halv meter innenfor, da bergenseren begynte å løpe innover i lokalet. Terroristene knuste vinduene og var på vei inn.

– Folk løp bakover fordi vi trodde at det var en utgang der, men vi ble inneklemt på et lite rom. Vi var der i fem minutter før politiet kom, men vi opplevde det som mye lenger, konstaterer Petter Jordan.

– Det føltes som en evighet, legger kjæresten Linn Ellingsen til.

Midt i dramaet ringte tilfeldigvis lillebroren hennes fra Bergen. Hun fortalte ham hva som skjedde før hun avsluttet samtalen.

– Politiet ropte til oss at vi måtte komme oss ut, de skrek «Get the fuck out!» Vi løp ut. Der sto to-tre politimenn med skjold som de skjermet oss med. At det lå tre terrorister døde på bakken utenfor puben, så vi først da vi fikk se bilder fra stedet etterpå, forteller Petter Jordan.

Han opplevde at politiet hadde svært god kontroll på situasjonen. Hadde det ikke gått så kort tid før politiet kom, er samboerparet overbevist om at de hadde vært ille ute.

– Var veldig redd

– Jeg var veldig redd, men vi klarte å holde roen. Jeg begynte ikke å gråte før jeg snakket med mamma etter at alt var over, sier Linn Ellingsen.

Hun forteller at de to venneparene klemte hverandre i glede over å være i sikkerhet. Etter at dramaet var over, overnattet hun og kjæresten hos hennes engelske venninne og den tyske samboeren. De syntes det var det tryggeste.

Da Bergens Tidende snakket med paret på telefon i 11-tiden søndag, var de på vei tilbake til hotellet i Kingston. De gledet seg til å ta en dusj og tannpuss, før de skulle ta seg en tur på en pub i nærheten.

Første gang i London

– Vi er takknemlige for at dette gikk så bra, men veldig lei oss på vegne av de mange som er rammet. Det er først nå at vi forstår omfanget. Da vi så bilder av terroristene som lå døde utenfor puben der vi satt, utdyper Linn Ellingsen.

Hun arbeider som designer og har tidligere bodd i London. Denne helgeturen skulle hun vise kjæresten byen som han aldri har besøkt tidligere. De kom til Kingston fredag kveld og dro inn til London lørdag ettermiddag.

– Vi gikk langs Themsen til Borough Market. Petter og jeg spiste middag sammen. Senere traff vi venninnen min og mannen hennes. Vi drakk øl og koste oss, forteller 28-åringen.