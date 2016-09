Kina og USA har ratifisert klimaavtalen som nesten 200 land ble enige om på FNs klimatoppmøte i Paris i fjor.

USAs president Barack Obama og hans kinesiske kollega Xi Jinping kunngjorde lørdag at de skal overrekke dokumentene til FN. Dermed forplikter de to landene seg til å leve opp til den globale klimaavtalens målsettinger.

- Dette er øyeblikket der vi har besluttet å redde vår planet, sa Obama etter at han lørdag ankom Hangzhou i Kina, der G20-toppmøtet starter søndag.

Norge er med: Stortinget sier ja til Parisavtalen

- Vi må håndtere klimaendringene med en ny holdning, sa Xi.

Parisavtalens overordnede mål er å begrense den globale oppvarmingen til to grader eller under. Avtalen trer først i kraft når den er ratifisert av minst 55 land som til sammen står for 55 prosent av de globale CO2-utslippene. USA og Kina står alene for 38 prosent av utslippene.