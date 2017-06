Kina og EU mener at det er et stort feilsteg av president Donald Trump å trekke USA fra Parisavtalen og svarer med å trappe opp sitt eget klimasamarbeid.

– Vi trapper i dag opp vårt samarbeid med Kina om å bekjempe klimaendringene, sa EU-president Donald Tusk etter et møte med Kinas statsminister Li Keqiang fredag.

– Vi er overbevist om at gårsdagens beslutning i USA, om å forlate Parisavtalen, er et stort feilsteg, sa han videre under en felles pressekonferanse med Li.

Men selv om Li og Tusk var enige om å trappe opp klimasamarbeidet, ble likevel klimatoppmøtet mellom EU og Kina avsluttet uten at partene ble enige om en felles slutterklæring.

Felles lederskap

Tidligere på dagen understreket Li, Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at det er helt uaktuelt for dem å gå tilbake på Parisavtalen, som tar sikte på å bremse utslippene av skadelige klimagasser for å stanse den globale oppvarmingen.

– Vårt felles lederskap gir både næringslivet, investorer og forskere i Europa og i Kina sikkerheten de trenger om behovet for å bygge et lavutslippssamfunn, sa Juncker.

Han la til at enigheten med Kina er et signal til verden om at det ikke er noen revers når det gjelder Parisavtalen.

Også Li lovte å beholde avtalen og sa at dette er «et ansvar som et ansvarlig land som Kina tar på seg».

Bred enighet

– Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li.

Han understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.

– Vi ville leve i en jungel om vi ikke hadde regler. Kina vil alltid respektere reglene, inkludert reglene til Verdens handelsorganisasjon, sa Li.