Uber-grunnlegger Travis Kalanick opplyser at han trekker seg som toppsjef for selskapet.

I forrige uke kunngjorde Kalanick at han tok permisjon på ubestemt tid fra selskapet. Men onsdag skriver Kalanick i en kunngjøring i The New York Times at han nå går av som administrerende direktør.

Det har vært en stormfull vår for teknologiselskapet, og styret har tidligere vurdert om Kalanick burde ta seg en pause. Selskapet, som formidler transporttjenester direkte mellom privatbiler og kunder via en app, er blitt møtt med kraftig kritikk fra etablerte, registrerte taxiselskaper i mange land.

Uber har også blitt anklaget for å ha stjålet teknikken som selskapet bruker i sine selvkjørende biler i USA. I tillegg har det blitt lagt ut en video på sosiale medier som viser Kalanick som skjeller ut en sjåfør.

Uber finners i dag i 70 land, også Norge, og opererer i mer enn 500 byer. Tjenesten er imidlertid blitt forbudt som privattaxi-virksomhet mange steder.

I mai ble det også kjent at amerikanske myndigheter etterforsker Uber for å ha brukt hemmelig programvare for å kunne operere i områder de var utestengt fra.