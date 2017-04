Donald Trumps eldste datter Ivanka var en av flere som påvirket presidenten til å beordre et amerikansk angrep på en syrisk flybase i forrige uke.

Det opplyste Det hvite hus' talsmann Sean Spicer på en pressebrifing tirsdag.

– Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.

Eric Trump, Ivankas bror, sier i et intervju med Daily Telegraph at presidenten ble påvirket av Ivankas reaksjoner på gassangrepet som tok livet av over 80 mennesker nordvest i Syria i forrige uke. Han sier også at søsteren reagerte og ble både svært trist og opprørt over angrepet.

Ivanka Trump fikk nylig et eget kontor i Det hvite hus. I likhet med ektemannen Jared Kushner er hun en del av farens administrasjon.

Hitler-blunder fra Spicer

På pressekonferansen sa også Spicer at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig. Uttalelsen kom idet Spicer snakket om det kjemiske angrepet i Syria i forrige uke og forsøkte å sammenligne Assad og Hitler.

– Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.

Men naziregimet brukte som kjent gass for å ta livet av millioner av jøder under andre verdenskrig. Da Spicer ble bedt om å utdype, sa han at Hitler «ikke brukte gass mot sitt eget folk på samme måte som Assad gjør».

Trapper opp ordkrigen

Samtidig melder NTB at USA undersøker om Russland var medskyldig da det syriske regimet utførte gassangrepet i byen Khan Sheikhoun, ifølge en amerikansk tjenestemann. Den ikke navngitte tjenestemannen understreker at det ennå ikke er trukket noen konklusjon.

– Hvordan er det mulig at deres styrker var samlokalisert med de syriske styrkene som planla, forberedte og gjennomførte dette angrepet med kjemiske våpen, på det samme anlegget, uten å vite om dette på forhånd, sa tjenestemannen på en pressebrifing tirsdag.

– Vi mener det er et spørsmål det er verdt å stille russerne, føyde han til.

Russland har hele tiden avvist at det syriske regimet sto bak bruken av kjemikalier i forrige uke.

AP / Scanpix

– Desinformasjon

President Vladimir Putin sa tirsdag at angrepet var en provokasjon utført av opprørere som ønsker å ramme president Bashar al-Assad. Han ba også om en grundig FN-gransking og hevdet at opprørere planlegger å lekke ut kjemikalier også andre steder i Syria, blant annet sør i hovedstaden Damaskus, for så å gi regimet skylden.

I USA blir imidlertid russernes utspill kalt for desinformasjon og et forsøk på å dekke over at det syriske regimet sto bak.

– Russerne må stoppe med desinformasjonskampanjen og se framover slik at vi kan utrydde kjemiske våpen sammen, sier den amerikanske tjenestemannen.

Over 80 mennesker ble drept i angrepet mot den opprørskontrollerte byen nordvest i Syria for en uke siden. Tyrkiske myndigheter sier at nervegassen sarin er funnet på ofrene.

Tønnebomber i Hama

Mandag advarte talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, Assad-regimet mot å bruke tønnebomber, som inneholder eksplosiver og metallbiter som sprer seg utover og rammer tilfeldige mennesker.

Tirsdag ble det imidlertid sluppet flere tønnebomber over opprørskontrollerte områder i Hama-provinsen, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Regimet avviser opplysningene og sier at det ikke har brukt tønnebomber.