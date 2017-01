Den 28 år gammel mannen som satt i avhør i hjemlandet Kirgisistan tirsdag, mistenkt for å ha vært involvert i terroraksjonen mot en nattklubb i Istanbul, er løslatt og utenfor mistanke.

Lakhe Matsjrapov ble pågrepet da han returnerte til Kirgisistan fra Tyrkia og deretter tatt inn til avhør av landets etterretningstjeneste.

Noen timer senere opplyste en talsmann for Den nasjonale sikkerhetskomiteen (GKNB) i Kirgisistan at 28-åringen var løslatt og utenfor mistanke.

Lignet på etterlyst

Bakgrunnen for pågripelsen skal ha vært at Matsjrapov ligner på den antatte gjerningsmannen tyrkisk politi har offentliggjort bilder av.

Selv nektet han enhver befatning med terroraksjonen som kostet 39 mennesker livet og viser til at han først ankom Istanbul 1. nyttårsdag, flere timer etter massakren hadde funnet sted på nattklubben Reina.

Matsjrapov hevder videre at det var snakk om en forretningsreise, og at han ble stanset på flyplassen da han skulle forlate Istanbul dagen etter. Tyrkisk politi lot ham gå etter å ha avhørt ham.

Fakta: Nattklubbangrepet i Istanbul Nyttårsnatten ble 39 mennesker drept og 65 såret da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul. Gjerningsmannen skjøt og drepte en politimann og en sivil kvinne ved inngangen, før han gikk inn og åpnet ild mot de om lag 500 gjestene som var på nattklubben. Gjerningsmannen forsvant deretter fra åstedet og var tirsdag fortsatt på frifot. Tyrkiske myndigheter har offentliggjort bilde og video av den antatte gjerningsmannen, men identiteten hans er ennå ikke gjort kjent. Om lag to tredeler av ofrene var utlendinger, blant annet fra Saudi-Arabia, Libanon, India, Kuwait, Tunisia, Canada, Belgia og Israel. Ekstremistgruppen IS har erklært at den står bak angrepet.

Bilder og video

Den unge mannen på bildene og videoen tyrkisk politi har offentliggjort, og som de tror står bak massakren på 39 mennesker på en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, er ikke navngitt.

Tyrkiske medier er fulle av spekulasjoner om hvem mannen er, og flere heller i retning av at han kommer fra et sentralasiatisk land.

Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan og Xinjiang-regionen i Kina, der den muslimske uigur-minoriteten holder til, er nevnt.

Avisen Haberturk mener å vite at gjerningsmannen ankom Konya i Tyrkia sammen med kone og to barn i november og skriver at familien hans er innbrakt av politiet.

Syria-bakgrunn

Sikkerhetseksperter mener angriperen har fått militær trening og viser til at han fremsto som ytterst profesjonell under massakren, skriver avisen Hürriyet.

– Angriperen var besluttsom, nøyaktig, praktisk, kaldblodig, en ekspert, og visste hvordan han skal oppnå resultater, sier antiterror-ekspert Abdullah Agar.

Gjerningsmannen har ifølge Hürriyets kilder fått trening i gatekamper i Syria. Mannen var «spesielt utvalgt» til å gjennomføre angrepet, ifølge avisen.