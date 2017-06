Minst syv mennesker skal være drept i det som ser ut til å være to koordinerte angrep i Irans hovedstad Teheran, melder statlige medier.

Flere angripere skal ha stormet inn i Irans parlament, mens en selvmordsbomber angrep ayatolla Khomeinis grav, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er uklart hvem som står bak angrepene, og situasjonen i den iranske hovedstaden var fortsatt uavklart og meldingene sprikende onsdag formiddag.

Iransk fjernsyn har meldt at fire personer har angrepet nasjonalforsamlingen, og at åtte personer er såret. Nyhetsbyrået Tasnim melder at minst én sikkerhetsvakt er drept i angrepet, ifølge Reuters.

Minst én person er også drept i det som beskrives som et selvmordsangrep ved Ruhollah Khomeinis grav, melder nyhetsbyrået ISNA, men det er uklart om vedkommende er identisk med selvmordsbomberen. I tillegg skal fem personer ha blitt såret etter at tre andre angripere begynte å skyte i mausoleet.

– Terrorister

Iransk fjernsyn omtaler angriperne som «terrorister».

Mens enkelte medier har meldt om kun én angriper i nasjonalforsamlingen, skriver andre at tre eller fire personer med skytevåpen tok seg inn i bygningen. Ifølge enkelte meldinger var de utstyrt med maskingeværer.

Sikkerhetsstyrker har samlet seg både i og utenfor nasjonalforsamlingen, opplyser øyenvitner til nyhetsbyrået Reuters. Mens enkelte tidlig opplyste at angrepet var over, tydet andre meldinger på at det pågikk skuddvekslinger mellom politiet og angriperne.

Uklart motiv

Motivet for angrepene er ukjent, og ingen er foreløpig pågrepet.

Khomeini var grunnlegger av den islamske republikken og sto i spissen for revolusjonen som styrtet den amerikanskvennlige sjaen i 1979.

Sjiamuslimske Iran er involvert i krigen i Syria som støttespiller til regimet til president Bashar al-Assad. Landet anses også som erkefienden til sunnimuslimske Saudi-Arabia og flere andre Golfland.