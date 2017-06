BESKYTTET: Øyenvitner forteller at folk på åstedet gikk løs på føreren av varebilen etter angrepet. En lokal imam, Mohammed Mahmoud (i midten), sier han klarte å organisere en gruppe personer som beskyttet mannen frem til politiet kom til stedet. FOTO: HANNAH MCKAY, REUTERS

Imam hylles for å ha beskyttet antatt terrorist

Mohammed Mahmoud hylles for å ha beskyttet den 47 år gamle familiefaren fra Cardiff fra voldelige innbyggere etter at 47-åringen hadde kjørt over fotgjengere.