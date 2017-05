IS hevder de står bak angrepet der 22 mennesker ble drept i Manchester mandag kveld. Mange av de drepte er barn og unge.

Ifølge britisk politi var det en selvmordsbomber som forårsaket eksplosjonen i Manchester Arena mandag kveld.

– Jeg kan bekrefte at angriperen døde. Mannen bar en provisorisk sprengladning som ble utløst og som forårsaket denne grusomheten, sier politisjef Ian Hopkins i Manchester til The Guardian.

Eksplosjonen skjedde i 23.30-tiden norsk tid, mot slutten av en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande.

Mange barn blant ofrene

På en pressekonferanse litt etter klokken 4 natt til tirsdag opplyste politiet at 19 personer er drept og at 59 er sendt til sykehus. Tallet på omkomne ble tirsdag morgen oppjustert til 22. Ifølge politiet var mange av ofrene barn og unge.

Britisk politi bekrefter tirsdag ettermiddag at en 23-åring er pågrepet i forbindelse med terroraksjonen ved Manchester Arena.

– Med henvisning til hendelsen ved Manchester arena i går kveld, kan vi bekrefte at vi har arrestert en 23-åring i South Manchester, heter det i en Twitter-melding fra politiet i Manchester.

Politiet har tidligere opplyst at mannen som utløste en sprengladning utenfor konsertarenaen mandag kveld, etter alt å dømme var alene om handlingen på stedet og selv ble drept i eksplosjonen.

Selvmordsbomberen er ikke offentlig identifisert, og det er heller ikke kjent hvilken tilknytning den pågrepne 23-åringen eventuelt måte ha til vedkommende.

Statsminister Theresa May opplyser imidlertid at politiet tror at de kjenner identiteten til vedkommende, men at de ennå ikke kan eller vil bekrefte navnet.

Kan ha blitt varslet

Fire timer før terroraksjonen i Manchester ble den tilsynelatende varslet i sosiale medier. En video av den angivelige gjerningsmannen har også dukket opp.

To meldinger med emneknaggen #manchesterarena ble lagt ut på Twitter fire timer før angrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester Arena mandag kveld.

«GLEMMER DERE TRUSSELEN VÅR? DETTE ER RETTFERDIG TERROR», lød teksten på den ene meldingen.

IS-flagg

Den andre Twitter-meldingen viste bare det svarte flagget til den ytterliggående islamistgruppa IS. Også denne meldingen var utstyrt med emneknaggen #manchesterarena. Begge meldingene er gjengitt av britiske Mail Online.

Det er ikke kjent om pågripelsen i South Manchester har sammenheng med videoen eller tilknytning til vedkommende som sendte ut disse to Twitter-meldingene.

Jihadister sprer video

Tirsdag dukket det også opp en video der en mann som hevder å stå bak angrepet i Manchester hyller IS.

– I Allahs navn, dette er bare begynnelsen. Den islamske stats løver innleder nå angrep mot korsfarerne, sier mannen på gebrokkent engelsk i videoen.

Mannen har et skjerf foran ansiktet, sitter foran et svart IS-flagg og viser deretter opp en plakat med teksten «Manchester 22.5.2017».

Den 16 sekunder lange videoen dukket opp på flere jihadistiske nettsteder tirsdag, og den ble raskt spredt av ytterliggående islamister via sosiale medier.

Videoen ble også fanget opp av SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.

Etterforsker terrorkoblinger

Politiet tror selvmordsbomberen var alene om udåden, men identiteten eller motivet er ikke kjent. Det er derfor heller ikke kjent om vedkommende hadde tilknytning til noen ytterliggående gruppe.

– Vi etterforsker dette som et terrorangrep og selv om vi tror at angrepet ble utført av én mann, er vår prioritet nå å finne ut om han handlet alene eller var del av et nettverk, sier Hopkins.

Jan Morten: – Vi løp for livet

Øyenvitner forteller om hjerteskjærende scener utenfor Manchester Arena, der den 23 år gamle amerikanske artisten Ariana Grande akkurat hadde avsluttet sin konsert.

Jan Morten Haukefær (37) og stedatteren Eirin (14) fra Stord var til stede på Ariana Grande-konserten da det eksploderte.

– Konserten var akkurat ferdig da vi hørte to eksplosjoner. Først trodde vi det var en del av konserten, men da vi så folk begynne å grine og løpe, løp vi for livet, sier Jan Morten Haukefær til BT.

Fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.

Peter Byrne / AP / Scanpix

Artisten: – Jeg er knust

23 år gamle Ariana Grande er for tiden på Europa-turné, og mange unge fans hadde funnet veien til mandagens opptreden. Artisten sier selv hun er knust etter hendelsen, og har inntil videre avbrutt turneen.

– Fra dypet av mitt hjerte, jeg er så lei meg at jeg ikke finner ord, skriver hun på Twitter.

UD: Ingen nordmenn skadd

Pressekontakt i Utenriksdepartementet (UD), Astrid Sehl, opplyser til NTB natt til tirsdag at de så langt ikke har informasjon som tyder på at norske borgere ble skadd i angrepet. UD oppfordrer nordmenn i området til å holde seg orientert via lokale myndigheter og følge deres anbefalinger og råd.

– Våre tanker og dypeste kondolanser går til ofrene og familiene til de som ble rammet av den forferdelige eksplosjonen i Manchester i natt, skriver utenriksminister Børge Brende (H) på Twitter tirsdag morgen.

Peter Byrne / AP / Scanpix

– Arenaer er enkle mål

Manchester Arena kan ta opptil 21.000 tilskuere og er den største innendørsscenen i Manchester. Mannskaper fra nødetatene har jobbet på stedet gjennom natten. Flere gater i byen ble sperret og Victoria stasjon, som er knyttet sammen med arenaen, ble evakuert. Tog til og fra stasjonen ble innstilt.

Hans Brun, terrorforsker ved King's College i London, sier at konsertlokaler er enkle mål med mange mennesker samlet på ett sted.

– Det er vel viden kjent at det er visse risikoer forbundet med store forsamlinger, og den er etter alt å dømme størst når folk går derfra, sier han.

– Det synes å ha vært sikkerhetskontroller når man skulle inn, men det har kanskje vært lett for en gjerningsmann å stille seg utenfor, sier Brun.

Brun drar paralleller til angrepet mot fotballstadionet Stade de France 13. november 2015, der én person ble drept da tre gjerningsmenn sprengte seg selv rundt arenaen.