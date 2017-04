I et nytt opptak publisert av ekstremistgruppen IS henges USAs president Donald Trump ut som uvitende. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

IS-talsmann langer ut mot Trump

– Land som angriper oss burde angripes, var meldingen i et lydopptak lagt ut av en talsmann for IS tirsdag. USAs president Donald Trump blir også hengt ut.