Ekstremistgruppen IS sier den står bak angrepet i London som kostet sju mennesker livet lørdag kveld, melder Reuters.

Gruppen har satt fram påstanden gjennom ett av sine propagandaorganer. IS har imidlertid flere ganger tidligere påtatt seg ansvaret for voldelige aksjoner gruppen ikke har stått bak, og regnes for å ha svært lav troverdighet.

Kjenner identiteten

Ifølge BBC kjenner politiet identiteten til angriperne, men de har foreløpig ikke ønsket å gå offentlig ut med denne informasjonen.

I kjølvannet av terroraksjonen er tolv personer pågrepet på flere adresser i bydelen Barking øst i London. Politiet skal blant annet ha gått til aksjon mot boligen til en av gjerningsmennene. Fire menn og en kvinne ble pågrepet der, men kvinnen ble senere løslatt.

Sju personer ble drept da en varebil kjørte inn i en folkemengde på London Bridge før tre menn deretter gikk til angrep med kniv. Alle de antatte angriperne ble skutt og drept av politiet i løpet av få minutter. 48 personer er såret etter angrepet.

Muslimer fordømmer angrepet

Det muslimske råd i Storbritannia fordømmer lørdagens angrep i London.

Generalsekretær Harun Rashid Khan i interesseorganisasjonen sier til BBC Newshour at han er forferdet og sint over angrepet, som krevde minst sju menneskeliv.

Uttalelsen fra Khan kommer få dager etter at en av Storbritannias mest anerkjente muslimske jurister, Nazir Afzal, kritiserte det muslimske rådet for ikke å gjøre nok for å ta tak i og bekjempe ekstremisme i det muslimske samfunnet i Storbritannia.

I et intervju med The Times lørdag sier Afzal at det muslimske rådet under sin siste generalforsamling verken nevnte radikalisering eller trusselen som Syria-farere utgjør, med et eneste ord.

– Vi har alle et ansvar for å stå opp for britiske verdier og for loven, sier Afzal i intervjuet.