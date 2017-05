Terroristen møter fornektelse og fordømmelse blant dem som var rundt ham.

Manchester (BT): Denne sommeren skulle Salman Abedi (22) ha vært ferdig utdannet innenfor økonomi. I stedet ble konsertbomberen på Manchester Arena en av Storbritannias mest forhatte menn.

Onsdag holdt moskeen han skal ha gått til, Didsbury-moskeen en halvtime unna hjemmet i Elsmore Road, en egen pressekonferanse for å ta avstand fra den antatte gjerningsmannen.

Abedi og familien hans tilhørte alle moskeen, som offisielt går under navnet Manchester Islamic Centre.

– Den forferdelige hendelsen sjokkerte oss alle. En slik feig handling har ingen plass i islam, eller for den saks skyld noen annen religion, sier Fawsi Haffar, rådsmedlem ved moskeen.

– Et hatefullt ansikt

Ingen ved moskeen tok imot spørsmål, og nevnte ikke sentrale forhold som hva de visste om ham eller om de merket noen forandring.

De nektet derimot for at Abbedi eller hans far hadde jobbet for moskeen, slik noen britiske medier har meldt. Faren skal ha jobbet innen sikkerhet, og skal ha vært et fast innslag i Didsbury-moskeen. Moskeen har ifølge dem selv besøk av flere tusen i uken.

Til flere britiske aviser har imam ved moskeen, Mohammed Saeed, sagt at Salman Abedi tok det ille opp da han i 2015 prekte om og tok avstand fra IS. Han skal ha vist «et hatefullt ansikt» over behandlingen IS fikk i prekenen, ifølge imamen.

Det store spørsmålet er hvorfor og hvordan Abedi ble radikalisert. Han skal ha vært flere ganger i Libya – der foreldrene hans har bodd siden rundt 2011 – og Syria.

– Plutselig begynte han å reise til Libya og så mest trolig til Syria, ble radikalisert og besluttet å begå dette angrepet, sa den franske innenriksministeren Gérard Collomb til fransk TV tirsdag.

Abedis far, Ramadan Abbedi, fortalte onsdag til nyhetsbyrået AP at sønnen var uskyldig.

– Vi tror ikke på å drepe uskyldige. Dette er ikke oss, sier faren til AP.

GORM K. GAARE/EUP-BERLIN

Overraskelse og fornektelse

I 2014 begynte den da 19 år gamle mannen ved Salford-universitetet i Manchester, ifølge Daily Telegraph. Han skal ha droppet ut det siste året, samtidig som han ble mer religiøs. For noen måneder siden skal han ha sunget ut bønner på gaten i nabolaget i Elsmore Road.

I området rundt Abedi-hjemmet går naboene rundt i en blanding av overraskelse og fornektelse.

Her bodde familien i mange år. Foreldrene skal ha returnert til fødelandet Libya rundt 2011, under den arabiske våren og den libyske borgerkrigen.

– Han var en som så ut som han ville holde seg unna andre. Han holdt seg mest for seg selv, sier Nisa Akhtar (40).

Hun bor noen få hus unna familien Abedi. Siste gangen hun så Salman Abedi var for noen måneder siden. Da jobbet han med en bil i oppkjørselen. Ingen av naboene BT har snakket med sier at de kjenner til at Salman Abedi var i Libya eller Syria.

– Salman kledde seg i tradisjonelle klær, og hadde skjegg, sier Akhtar.

En annen nabo, som bare kaller seg Yasmin, sier at hun ikke forstår at det kan ha vært Salman Abedi.

– Han var ingen bad boy, sier hun.

GORM K. GAARE/EUP-BERLIN

En rekke fremmedkrigere

Manchester er, etter London og Birmingham, den britiske byen der flest har reist som IS-fremmedkrigere. Og innen Manchester-området, er den sørlige delen der Abedi-familien bodde blant de mest beryktede. En rekke menn, mange med nettopp libysk familie, har reist til Syria og Irak for å kjempe for IS.

Både tirsdag og onsdag var det flere razziaer og pågripelser i det sørlige Manchester: Broren Ismael ble pågrepet og hjemmet hans ransaket i Carlton Road, en kort kjøretur unna. En gåtur unna, i Aston Avenue, ble tre andre pågrepet midt på natten. Naboen som bor rett overfor dem, sier at han ble vekket av en voldsom roping. Han kikket ut gjennom gardinene og så familien bli ført ut, med faren i familien i håndjern.

Til liks med Abedi, var også denne familien fra Libya.

Abedis far og to brødre ble også pågrepet – i Libya. Dette ble bekreftet av talspersoner for libyske sikkerhetsstyrker. Lillebroren Hashem Abedi hadde angivelig planlagt å utføre et terrorangrep i den libyske hovedstaden Tripoli. Han kjente til brorens angrepsplan i Manchester, hevder en libysk antiterrorstyrke i en uttalelse.

– Dette er ikke en situasjon du noensinne vil se igjen. Jeg kunne aldri sett for meg at noen i vårt samfunn skulle oppleve noe slikt, sier Omar al-Fakhouri til BT.

Onsdag ettermiddag ble en femte person pågrepet i Manchester-området.

Det liksom rolige strøket

Elsmore Road er fullt av toetasjes hus som vitner om familieliv. Leker ligger strødd rundt om i hagene, langs veiene står fornuftige familiebiler parkert, og oppkjørslene og hagene er stort sett velstelte.

Det er stort sett den vanlige miksen der det bor ulike mennesker. Farag Eckailani, en annen av naboene i Elsmore Road, sier at han kjente familien Abedi som gode naboer.

– Faren er en hyggelig mann. Men jeg har ikke hatt kontakt med ham siden de flyttet i 2011, sier han.

I dag er naboene sjokkert over å ha havnet i det globale rampelyset. Fred og ro er blitt erstattet av sperringer, politifolk og, ikke minst, journalister som vil snakke med nettopp dem.

– Dette er egentlig et veldig stille område, sier Jan Svacina heller ettertenksomt.

Han er ute på sin daglige sykkeltur med sønnen Adam (snart 4).

– Vi flyttet hit for et år siden. For å finne et rolig område.