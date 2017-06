I Indonesia piskes homoseksuelle, mens Taiwan er det første asiatiske landet til å tillate likekjønnede ekteskap.

Forrige måned ble to menn på 20 og 23 år straffet med 85 stokkeslag hver i Indonesias Aceh-provins, mens brølende tilskuere ropte «la dette være en lærepenge».

De to mennene hadde verken begått tyveri eller drept noen. Deres forbrytelse var at de hadde hatt samleie med hverandre. Naboene til en av mennene hadde fattet mistanke, og brøt seg inn på rommet mannen leide. Her fant de mennene nakne i sengen, og naboene filmet og tok bilder som de så publiserte på sosiale medier.

I løpet av de siste årene har Aceh-provinsen innført sine egne, sterkt islamistiske lover. Blant annet et forbud mot homoseksualitet. Den indonesiske provinsen er imidlertid ikke det eneste stedet i Asia hvor diskrimineringen mot homoseksuelle er på økende front.

I nabolandet Malaysia forsøkte myndighetene å forby den nye Walt Disney-filmen «Skjønnheten og udyret» tidligere i år på grunn av en scene hvor to menn danser sammen. Ifølge de malaysiske myndighetene ville scenen ha ført til en spredning av homoseksuelle tendenser blant befolkningen.

Lovlig på Taiwan

Likevel blir det feil å tegne et bilde av Asia som et kontinent hvor homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter kjeppjages. Tvert imot er det asiatiske land som er langt mer progressive og som ikke ser noe galt i homoseksualitet.

I forrige måned avgjorde Taiwans grunnlovsdomstol at homoseksuelle har rett til å gifte seg. Det betyr at Taiwan er det første asiatiske landet som tillater likekjønnede ekteskap. Andre land er i ferd med å følge etter – inkludert Vietnam, som i fjor tillot homoseksuelle par å inngå partnerskap, men uten de samme juridiske rettighetene som heteroseksuelle ekteskap.

Utviklingen som begynte i Europa for et kvart århundre siden er nå i ferd med å gjenta seg i Asia – og da hovedsakelig i de ikke-muslimske delene av kontinentet.

Små land leder an

I 1989 ble Danmark det første landet i verden til å innføre registrert partnerskap, mens Nederland åpnet for likekjønnede ekteskap i 2001. Felles for Danmark og Nederland er at de begge er små land, og i den sammenhengen er det neppe tilfeldig at det er Taiwan som blir det første landet til å tillate likekjønnede ekteskap.

– Små land har en tendens til å være mer progressive enn større land fordi de forskjellige befolkningsgruppene har mer kontakt med hverandre, og fordi det er kortere avstand mellom befolkningen og regjeringen, påpeker Renato Sabbadini, som er øverste leder for International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), som representerer mer enn 1200 LHBTI-organisasjoner i 132 land.

Renato Sabbadini understreker at religion ofte også har en stor betydning for hvor tolerant et land er. I monoteistiske religioner som kristendommen, jødedommen og islam er det ifølge Sabbadini en større tendens til at det kun blir utlagt én «sann vei» å leve sitt liv på.

Det samme er ikke tilfelle i religioner hvor man enten tilber flere guder eller hvor religionen i større grad tar form som en livsfilosofi.

– Her er det større åpenhet overfor at det kan være alternative måter å leve sitt liv på, sier Renato Sabbadini.

Det kan bidra til å forklare hvorfor aksepten av homoseksuelle og transseksuelle er ganske stor i land som Thailand og Kambodsja, og hvorfor homoseksuelle miljøer har fått fotfeste til og med i Kinas storbyer.

India som katalysator

På samme måte kan det også forklare hvorfor utviklingen i disse landene ikke har en smitteeffekt som bremser diskrimineringen av homoseksuelle ikke kun i Indonesia og Malaysia, men også andre muslimske land som Bangladesh og Pakistan.

India kan vise seg å bli den store katalysatoren, ettersom landet i stor grad er hinduistisk samtidig som det har en veldig stor muslimsk minoritet, påpeker Renato Sabbadini.

Selv om homoseksualitet rent formelt er forbudt i India, er det et stort miljø i byer som Delhi, Mumbai og Kolkata. I fjor deltok tusenvis av mennesker i en stor homoparade i Delhi, og Indias høyesterett bestemte seg for å revurdere forbudet mot homoseksualitet.

Om India blir tatt av den progressive bølgen – slik mye tyder på – er den religiøse og kulturelle nærheten til blant annet Indonesia så tett at det blir vanskeligere for islamistene i Aceh-provinsen å forklare sin fortolkning av islam.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN