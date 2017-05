AV

Livet er fullt av tilfeldigheiter. Når du set ut i ein åtte meter lang gummibåt med eit hundretalls andre, i ein båt som byrjar å ta inn vatn, som går tom for bensin og manglar livvestar, kva er sjansen for å bli redda?

Kva er sjansen for å overleve?

Echen Mendy (22) oppfatta det ikkje som eit val. Å bli verande i Libya, der kvardagen er full av kidnappingar og moderne slaveri, var den sikre død. Svarte er fritt vilt: Går du på gata, kan du når som helst risikere å bli møtt på av ein mann med våpen, tvungen inn i ein bil, til månadar med fangenskap.

Båtturen var ein kalkulert risiko. Kanskje ville han døy, kanskje ville han overleve. Om Mendy overlevde, ville han komme til Europa.

Arven etter far

Dei begynte transporten på ettermiddagen. I huset der han og rundt 500 blei haldne, blei namna ropt opp på dei som hadde betalt. Han hadde gitt 700 euro for å komme over, siste rest av farsarven.

Seint på kveld, då det var så mørkt som mogleg, køyrde båten ut. Ein av menneskesmuglarane køyrde båten, ein annan følgde etter i ein mindre båt. Etter 12 nautiske mil, rett utanfor libysk farvatn, gjekk skipperen over i følgjebåten.

Dei var åleine. Dei rundt 130 om bord dreiv rundt, og båten tok inn vatn.

Folk var urolege. Det var for trongt. Det var mørkt. Mange reiste seg, livredde.

Bildevisning Øyvind Lefdal Eidsvik

Echen Mendy var blant dei som ropte at dei måtte sette seg ned, at dei risikerte livet.

Sidan hugsar han lyden av vatn rundt dei, der han sat på rekka med ein fot mot havet, og tanken om dei to einaste alternativa:

Enten at dei blei funne. Eller at den lekke båten til slutt gjekk under.

År med gummibåtar

2017 ser ut til å bli eit nytt toppår for kryssingar mellom Libya og Italia, med over 40 prosent fleire migrantar enn i samme periode i fjor.

Fenomenet er ikkje nytt. Gummibåtane og treskøyter har kryssa Middelhavet frå Libya i årevis, med mange tusen døde som konsekvens.

I 2013, etter ei av dei første, store drukningsulykkene, engasjerte Italia marinen sin i ein operasjon dei kalla Mare Nostrum – det romerske namnet på Middelhavet.

Operasjonen var i seg sjølv ein suksess. 130.000 personar fekk livet redda.

Bildevisning Øyvind Lefdal Eidsvik

Til rundt 100 millionar kroner i månaden blei det kostbare liv for Italia. Landet ba resten av EU om å delta i å overvake den europeiske grensa. Medlemslanda sa til slutt ja – men til eit endra oppdrag:

Dei italienske skipa hadde patruljert sørover mot området der migrantanes båtar vanlegvis havarerte, utfor libysk farvatn.

EU reduserte denne sona. Offisielt har EU-operasjonen, der norske «Siem Pilot» har vore ei sentral brikke, hatt grensevakt som hovudjobb, og søk- og redningsarbeid som ei tilleggsoppgåve. Lekka dokument frå The Intercept viser at EU-skipa til tider bevisst er blitt haldne unna redningsområda.

Frykta har vore at menneskesmuglarar og migrantar skal oppfatte det som for lett å bli plukka opp på havet.

Bildevisning Øyvind Lefdal Eidsvik

Leger utan grenser er blant hjelpeorganisasjonane som driv redningsarbeid nærast Libya. Båtkoordinator Marcella Kraay seier at deira inntrykk er at båtane frå Frontex er sjeldnare å sjå no enn for få år sidan. Som no i påska, då godt vêr førte til mange gummibåtar.

– Vi merka at det var færre Frontex-skip, at dei heldt seg meir i bakgrunnen, seier ho til BT.

På Twitter har organisasjonen gjentatte gongar lurt på kor EU og Frontex har vore.

Frontex sjølve seier at dei ikkje vil kommentere dag til dag-operasjonane, men at alle båtane deltok i redningsarbeidet.

Ei rekkje europeiske politikarar har framheva den humanitære innsatsen Frontex-skipa gjer. Slik statsminister Erna Solberg har gjort.

– Historiene og bildene fra Middelhavet bekrefter at dere gjør en forskjell. Uten deres innsats hadde flere mistet livet på veien til Europa, sa Solberg då ho møtte delar av mannskapet i september 2015.

Norge har ønska å utvide sona EU-skipa opererer i for å kunne yte ein større humanitær innsats. I tillegg har EU ein annan, mindre operasjon, Sophia, som i større grad er nær Libya. Hovudoppgåva deira er å forhindre menneskesmugling.

Fakta: EU-styrkar i Middelhavet * Italia og EU-landa samarbeider om to operasjonar mellom Italia og Libya. * Operasjon Triton er koordinert av Frontex, EUs grense- og kystvaktorganisasjon. Triton har eit operasjonsområde som strekker seg 138 nautiske mil sør for Sicilia. 11 skip og fem luftfartøy er del av Triton. * Operasjon Sophia er del av EUs marine styrkar, formelt EUNAVFOR. Dei fem skipa og seks luftfartøya har eit større operasjonsområde enn Triton. Hovudoppgåva er å forhindre menneskesmugling i Middelhavet og å medvirke til å redde liv.

Tomrommet som blei fylt

Italias tilbaketrekking skapte eit tomrom EU-landa ikkje fylte. I tomrommet kom hjelpeorganisasjonar inn. Eitt av liva dei redda, blei Echen Mendy.

Det var den femte gummibåten MS «Aquarius» redda 13. april. Vêret den skjærtorsdagen var omtrent like godt som på påskefjellet i Norge. Dei finaste dagane er dei travlaste for både menneskesmuglarar og redningsarbeidarar, og heile påska var det meldt roleg sjø.

Det var blitt mørkt ute då «Aquarius» kom fram til den femte gummibåten. På dekk fann mannskapet fram lageret av dei etter kvart godt brukte livvestane, og, med ei bøn om å ta det roleg, blei ein etter ein tatt over i redningsskipet.

Til slutt såg dei det. Framme i gummibåten, på dørkenen, låg ein person igjen, ein nigeriansk mann i 30-åra. Han var død, truleg klemt i hel undervegs.

Han var den uheldige, den eine som døydde av over 500 som blei redda den dagen.

Døden på havet

Overskriftene ramlar inn i nettavisene med jamne mellomrom. 6000 migrantar redda i Middelhavet her, 3000 migrantar redda der. 100 døde ein dag, 400 ein annan. Ein baby drukna etter kantring ein tredje.

Båtturen frå Libya til Italia er blitt den mest populære ruta inn i Europa, særleg etter at avtala med EU-land og Tyrkia i praksis stengte vegen frå Tyrkia til Hellas i fjor vår.

Stenginga førte til at ein del valde den langt farlegare turen frå Libya. På ingen andre ruter har så mange døydd. Over 4000 døydde i fjor. Til no i år, før dei travle sommarmånadane, er talet over 1200.

Dei siste åra, utan fungerande sentralmakt i Libya, har lokale småkongar og andre menneskesmuglarar tent enorme summar på å shippe migrantar. Forretningsmodellen er enkel: Få folk ut på havet for så mykje pengar som mogleg – ofte inkludert slavearbeid, utpressing, vald og valdtekt - på ein så billig måte som mogleg.

Effektiviseringa er komen langt, ifølgje Frontex, EUs grensevakt-organisasjon: Langt fleire blir putta på båtane, bensin og vatn når berre til rett utfor libysk farvatn, og båtane er dårlegare.

Slippers først

Det er sein ettermiddag i mai i det MS «Aquarius» kjem inn til land i Pozzallo, ein hamneby heilt sør på Sicilia.

Skipet har vore ute i ti dagar og plukka opp båtar utfor Libya. No, når europeisk landjord berre er meter unna, står i underkant av 200 personar langs rekka.

Bildevisning Øyvind Lefdal Eidsvik

Båten blir driven av to organisasjonar, SOS Méditerranée og Leger uten grenser.

Det gule karanteneflagget er oppe. Medisinsk personell går om bord for å sjekke dei sjuke om bord. Etter halvannan time går flagget ned.

Ein etter ein går migrantane ut på europeisk landjord. Det er ein og annan familie frå Syria, og elles stort sett menn frå Afrika sør for Sahara og Sør-Asia.

Dei får utdelt slippers. Så blir dei fotografert og registrert.

Sende folk i døden

Dei færraste av migrantane er klare over at dei står midt i eit av Europas og EUs største etiske dilemma. Båtane til hjelpeorganisasjonane er lite populære i mange kretsar, også innad i EU.

Bildevisning Øyvind Lefdal Eidsvik

Fakta: Her kjem migrantane frå I 2017 (januar-april) står Nigeria, Bangladesh, Elfenbeinskysten og Guinea for rundt halvparten av dei som har kryssa det sentrale Middelhavet. Italia har mottatt 46.000 migrantar sjøvegen til no i år. Menn utgjer 72 prosent av migrantane.

Kritikken er at ved å vere så pålitelege, kan menneskesmuglarane i Libya stole på at kundane deira blir redda. Då er det berre å halde fram.

– Alle på havet har plikt til å redde folk i nød, også Frontex. Men vi må forhindre at vi støttar kriminelle bandar i Libya, der migrantane blir plukka opp av europeiske skip stadig nærare den libyske kysten, sa Frontex-direktør Fabrice Leggeri til tyske Die Welt.

Av EU-kommisjonen har derimot organisasjonane fått ros.

Sjølv meiner organisasjonane dei er eit svar på at tusenvis av menneskje hamnar i havsnød, og at EU-landa sender folk i døden ved ikkje å vere tilstades der gummibåtane er.

– Dette skulle vore EUs jobb, ikkje vår. Vi er her fordi dei ikkje vil, seier Marcella Kraay i Leger uten grenser. Ho meiner tidlegare periodar viser at dei ikkje bidrar til auka folkeforflytting.

– I 2014 reduserte Italia talet på skip. Det førte ikkje til at det kom færre.

Bildevisning Øyvind Lefdal Eidsvik

Forskarar har påpeikt at fleire faktorar enn hjelpeorganisasjonane speler inn. Til dømes EUs eigen antismugling-operasjon, kalla Sophia, som senker alle tomme gummibåtar. Når det er blitt mindre gjenbruk av båtane, har smuglarane kjøpt billigare og dårligare båtar.

Også påtalemakta er delt. I Italia har førstestatsadvokaten i Catania på Sicilia anklaga organisasjonar for å stå i direkte kontakt med menneskesmuglarar.

I naboprovinsen Siracusa er førstestatsadvokat Francesco Paolo Giordano omvendt innstilt. Hans kontor har hatt ei rekkje smuglarsaker, utan å ha funne kontakt mellom organisasjonar og smuglarar.

– Hjelpeorganisasjonane kom og fylte eit gapande tomrom Europa etterlot seg. Det er ein god ting å redde liv, seier Giordano til BT.

Den daglege vald

Stranda i Pozzallo ligg omtrent så langt sør du kjem i Italia. Mottakssenteret i byen ligg rett ved sjøen.

Bildevisning Øyvind Lefdal Eidsvik

Om den andre sida av havet, i Libya, fortel Echen Mendy om korleis dagane var fylde av vald - han meiner å ha blitt slått eller banka opp minst hundre gongar - gjennom dei månadane han var i Libya. Jenter og kvinner blei tatt ut og valdtekne. Historia hans er tilsvarande kva FN-rapportar fortel om: Kjøp og sal, slaveri og vilkårlege drap er daglegdags.

Mendy skal snart bli sendt vidare til andre asylmottak i Italia, i påvente av hans vidare skjebne. Guinea-Bissau er eit av verdas aller fattigaste land, men dei færraste får asyl i Europa. I praksis er det to val for Mendy: Å rømme og leve ulovleg i Europa. Eller å bli sendt tilbake til Vest-Afrika.

Det verkar ikkje som om han tar det så tungt.

– Det er litt det samme. Begge er uansett tusen gongar betre enn Libya.

Denne artikkelen er del av ein serie om Europas handtering av sine grenseområder.

Serien er støtta av stiftinga Fritt Ord.