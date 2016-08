Tolv filippinske regjeringssoldater er drept i sammenstøt med den militante islamistgruppa Abu Sayyaf i området der de trolig holder norske Kjartan Sekkingstad som gissel.

Fem andre soldater ble såret under kampene i byen Patikul på øya Jolo, opplyser hærens talsmann Filemon Tan.

I forrige uke ble 21 opprørere dept i sammenstøt med regjeringsstyrker i Patikul, opplyser Tan.

Filippinenes president Rodrigo Duterte har bedt regjeringsstyrkene knuse Abu Sayyaf, som tidligere i år sverget troskap til Den islamske staten (IS).

Norsk gissel

Norske Kjartan Sekkingstad ble bortført av Abu Sayyaf i september i fjor, sammen med de to canadierne John Ridsdel og Robert Hall, samt Halls filippinske kjæreste Marites Flor.

Ridsdel og Hall ble drept da kravet om løsepenger ikke ble innfridd, mens Hall ble sluppet fri i juni.

Tidligere i måneden hevdet Duterte at det var betalt 50 millioner filippinske pesos, nærmere 9 millioner kroner, i løsepenger for Sekkingstad, men at Abu Sayyaf hadde brutt sin del av avtalen om å slippe ham fri.

- De utsetter det stadig. Millioner er betalt i løsepenger for nordmannen, sa Duterte.

UD avkrefter

Det er ikke kjent hvem som skal ha betalt løsepenger for å sikre frigivelse av Sekkingstad, men Utenriksdepartementet forsikrer om at det ikke er norske myndigheter.

- Det er ikke aktuelt for norske myndigheter å betale løsepenger i denne saken eller andre kidnappingssaker, opplyste kommunikasjonssjef Frode Andersen til NTB i forrige uke.