En politisjef på Filippinene, som ifølge president Rodrigo Duterte ble halshogget av Abu Sayyaf-opprørere, sier selv at han er i god behold.

President Duterte sa onsdag at politisjefen fikk hodet kuttet av da gruppen som har sverget troskap til ekstremistgruppen IS, angrep byen Marawi sør i landet.

Fredag forteller politisjef Romeo Enriques til nyhetsbyrået AP at han har det bra. Han sier det kan ha oppstått en viss forvirring fordi en tidligere politisjef ble drept i kamper i byen, men heller ikke Enriques' forgjenger fikk hodet skåret av. Han ble påført et dødelig skuddsår i en trefning med islamister utenfor et sykehus i byen.

Marawi har vært herjet av vold siden tirsdag kveld da opprørerne gikk til angrep. De har blant annet bortført en prest og medlemmer av en menighet og tent på bygninger. Regjeringen har satt inn spesialsoldater og helikopter i kampene. Generaler i den filippinske hæren sier 31 jihadister og 11 soldater er drept de siste to dagene.

Fremmedkrigere

Fredag sier regjeringsadvokat Jose Calida at det er utenlandske krigere – malaysiere og indonesiere – blant de drepte opprørerne.

– Tidligere var det bare en lokal opprørsgruppe. Men nå har de sluttet seg til IS' ideologi. De vil gjøre Mindanao til en del av sitt kalifat, sier Calida, ifølge Reuters.

President Duterte har innført unntakstilstand på øyen Mindanao, hvor Marawi ligger. En talsmann for forsvaret sier publikum kan føle seg trygge på at unntakslovene vil bli brukt rettferdig, med mål om å knuse opprøret.

I utgangspunktet gjelder unntakstilstanden i 60 dager, som er det lengste grunnloven påpner for, men Duterte sa nylig at den kan være i opptil et år og at han kan styre landet på samme vis som den eneveldige Ferdinand Marcos gjorde på 1970- og 1980-tallet.

Bortføringer

Abu Sayyaf har i lang tid kjempet mot regjeringsstyrker sør på Filippinene. Gruppen har de siste tiårene bortført flere hundre filippinere og utlendinger og krevd løsepenger. I 2014 sverget gruppen troskap til IS.

I 2015 ble nordmannen Kjartan Sekkingstad bortført av Abu Sayyaf. Sekkingstad ble sluppet fri i september 2016. To canadiere som ble bortført sammen med ham, ble halshogget.