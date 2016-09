Eksplosjonen på Manhattan lørdag kveld var en terrorhandling, men det er så langt ingen tegn til at internasjonale terrorgrupper sto bak, sier New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

– En bombe som eksploderer i New York er en opplagt terrorhandling, men det er ingen forbindelse til internasjonal terrorisme. Med andre ord, vi ser ingen forbindelser til IS og andre, sa Cuomo på en pressekonferanse søndag.

– Men en bombe som sprenges er generelt ansett som en terrorhandling. Det er slik vi vurderer det. Og det er slik vi vil etterforske saken, la han til.

Cuomo understreket at mens det ikke finnes bevis for noen forbindelse til internasjonal terrorisme «på det nåværende tidspunktet», er det ennå «svært tidlig i etterforskningen».

29 såret

29 mennesker ble såret da bomben eksploderte i bydelen Chelsea på Manhattan lørdag kveld.

– Det er flaks at ingen ble drept, sa Cuomo.

Eksplosjonen skjedde på 23. gate, mellom 6. og 7. aveny. Den forårsaket «omfattende» skader på bygninger, med glass og splinter overalt, uttalte guvernøren søndag.

Chelsea-bydelen er hovedsakelig et boligområde. Den ligger på Manhattans vestside og er kjent for kunstgallerier og en høy andel homofile innbyggere.

Cuomo oppfordrer byens innbyggere til å la dagene gå som normalt.

– Vi skal ikke la dem vinne. Vi skal ikke gi etter for frykt, sa Cuomo.

– Skal spores opp

– Det er ingen grunn til å anta at det foreligger noen ytterligere umiddelbar trussel, sa Cuomo søndag.

Men et ekstra mannskap på 1000 medlemmer av delstatspolitiet og nasjonalgarden skal utplasseres ved flyplasser, bussterminaler og undergrunnsstasjoner i storbyen etter lørdagens bombeeksplosjon.

– De som utplasserte disse bombene, skal spores opp, og de skal stilles til ansvar, sa Cuomo.

Vitner har beskrevet smellet som «øredøvende» og «100 ganger høyere enn torden». Eksplosjonen skjedde i en container utenfor et hjem for blinde. Flere vinduer i den 14 etasjer høye bygningen ble blåst inn. De fleste av dem som ble sendt til sykehus, hadde småkutt og blåmerker.

To bomber

En bombe nummer to i nærheten var utplassert, men detonerte ikke. Bomben var av tilsvarende type som den som eksploderte.

Noen timer tidligere gikk det av en bombe i Seaside Park i nabostaten New Jersey, like før et mosjonsløp til inntekt for soldater. Ingen ble såret av denne bomben. Det er ingen sammenheng mellom New Jersey-bomben og New York-bombene, mener myndighetene.

Presidentkandidater

– Vi lever i en tid der vi må være svært, svært tøffe, sa republikanernes presidentkandidat Donald Trump, som fikk meldingen om hendelsen på vei til Colorado Springs.

Hans motpart Hillary Clinton sier at man må gi etterforskere tid til å finne ut av hva som har skjedd.

– Vi må vise støtte til dem som har rykket ut og be for de skadde, sier hun.